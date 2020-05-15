Зеленський заборонив російські сайти, соцмережі та медіа: список
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким заборонив користуватися російськими соціальними мережами та іншими ресурсами. Заборона найчастіше діє на 3 роки, а в окремих випадках – на рік.
Відповідний указ №184 опублікований на сайті президента.
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Соцмережі та сайти, заборонені в Україні:
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- Яндекс;
- Mail.ru;
- Доктор Веб;
- Касперский;
- 1С;
- Парус.
Також у перелік потрапили усі дочірні компанії перелічених, які діють в Україні. Знайшлося у списку санкцій місце загалом на понад 200 компаній.
Загалом до санкційного списку потрапили більш ніж 400 юридичних та фізичних осіб. Зокрема, серед них є 28 російських медіа, проти яких ввели санкції, і ще 3, проти яких їх продовжили на 3 роки.
Проти яких каналів Зеленський продовжив санкції:
- Перший канал (Москва);
- Перший канал. Всесвітня мережа (Москва);
- НТВ-Плюс (Москва).
Проти яких медіа ввели санкції:
- СТС Медіа (Москва);
- Медіапрофіль Крим (Сімферополь);
- Російське радіо – Крим (Сімферополь);
- Гранд Медіа (Сімферополь);
- Ніка Медіа (Сімферополь);
- Технологія мовлення (Сімферополь);
- ТРК "Крим" (Сімферополь);
- Максимум-Крим (Сімферополь);
- Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія (Сімферополь);
- ТРК "Медіапрофіль" (Сімферополь);
- Медіагруп "ФМ" (Сімферополь);
- Севастопольська телерадіокомпанія (Сімферополь);
- Російське радіо Іваново (Іваново);
- Радіо Рокс-Регіон (Краснодар);
- ТРК "Сан-фуете" (Феодосія);
- Прорадіо (Кострома);
- Медіа ТВ Севастополь (Севастополь);
- Стайл медіахолдинг (Москва);
- Регіональний радіоканал (Москва);
- Національний спортивний телеканал (Москва);
- ТРК "Світ" (Москва);
- Мережа телевізійних станцій (Москва);
- Спас ТВ (Москва);
- Новий канал (Москва);
- Профмедіа ТВ (Москва);
- Телеканал ТВ3 (Москва);
- Телекомпанія П'ятниця (Москва);
- Муз ТВ Операційна компанія (Москва).
Напередодні рішення про заборону російських соцмереж і медіа ухвалили у РНБО.
Зауважимо, що кіберспеціалісти СБУ проаналізували, що протягом попереднього періоду дії санкцій кількість українських користувачів в соцмережах "Однокласники" і "ВКонтакте" зменшилася втричі. Це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.
Чому заборона на російські соцмережі важлива? Заступниця міністра інформаційної політики у 2015 – 2016 роках Тетяна Попова у коментарі 24 каналу пояснювала, що заборона важлива з двох причин:
– через такі сайти ведеться російська пропаганда;
– через російські соцмережі зливаються персональні дані українських користувачів.
Що відомо про попередню заборону російських сайтів в Україні
- 15 травня 2017 року п'ятий Президент України Петро Порошенко заблокував російські ресурси на території України.
- Під санкційний список потрапили: "ВКонтакте", "Одноклассники", всі сервіси "Яндекса" – "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новини", "Яндекс.Пошта", Метро, Каса, Календар, Кинопоиск, Авіа, Веб-майстер, Відео, Погода, крім головної сторінки "Яндекса".
- Загалом у санкційному списку тоді опинилось 468 юридичних та 1228 фізичних осіб.
- Таке рішення позитивно оцінили в НАТО. Мовляв, указ був пов'язаний з питанням безпеки, а не свободи слова.
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