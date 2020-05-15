Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Зеленський заборонив російські сайти, соцмережі та медіа: список

-
Заборона російських сайтів та соцмереж в Україні 2020 – список
Зеленський заборонив користуватися соцмережами РФ / Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким заборонив користуватися російськими соціальними мережами та іншими ресурсами. Заборона найчастіше діє на 3 роки, а в окремих випадках – на рік.

Відповідний указ №184 опублікований на сайті президента.

Зверніть увагу Як українці ставляться до розблокування російських соцмереж: приголомшливі цифри

Соцмережі та сайти, заборонені в Україні:

  • ВКонтакте;
  • Одноклассники;
  • Яндекс;
  • Mail.ru;
  • Доктор Веб;
  • Касперский;
  • 1С;
  • Парус.

Також у перелік потрапили усі дочірні компанії перелічених, які діють в Україні. Знайшлося у списку санкцій місце загалом на понад 200 компаній.

Загалом до санкційного списку потрапили більш ніж 400 юридичних та фізичних осіб. Зокрема, серед них є 28 російських медіа, проти яких ввели санкції, і ще 3, проти яких їх продовжили на 3 роки.

Проти яких каналів Зеленський продовжив санкції:

  • Перший канал (Москва);
  • Перший канал. Всесвітня мережа (Москва);
  • НТВ-Плюс (Москва).

Проти яких медіа ввели санкції:

  • СТС Медіа (Москва);
  • Медіапрофіль Крим (Сімферополь);
  • Російське радіо – Крим (Сімферополь);
  • Гранд Медіа (Сімферополь);
  • Ніка Медіа (Сімферополь);
  • Технологія мовлення (Сімферополь);
  • ТРК "Крим" (Сімферополь);
  • Максимум-Крим (Сімферополь);
  • Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія (Сімферополь);
  • ТРК "Медіапрофіль" (Сімферополь);
  • Медіагруп "ФМ" (Сімферополь);
  • Севастопольська телерадіокомпанія (Сімферополь);
  • Російське радіо Іваново (Іваново);
  • Радіо Рокс-Регіон (Краснодар);
  • ТРК "Сан-фуете" (Феодосія); 
  • Прорадіо (Кострома);
  • Медіа ТВ Севастополь (Севастополь);
  • Стайл медіахолдинг (Москва);
  • Регіональний радіоканал (Москва);
  • Національний спортивний телеканал (Москва);
  • ТРК "Світ" (Москва);
  • Мережа телевізійних станцій (Москва);
  • Спас ТВ (Москва);
  • Новий канал (Москва);
  • Профмедіа ТВ (Москва);
  • Телеканал ТВ3 (Москва);
  • Телекомпанія П'ятниця (Москва);
  •  Муз ТВ Операційна компанія (Москва).

Напередодні рішення про заборону російських соцмереж і медіа ухвалили у РНБО.

Зауважимо, що кіберспеціалісти СБУ проаналізували, що протягом попереднього періоду дії санкцій кількість українських користувачів в соцмережах "Однокласники" і "ВКонтакте" зменшилася втричі. Це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб. 

Чому заборона на російські соцмережі важлива? Заступниця міністра інформаційної політики у 2015 – 2016 роках Тетяна Попова у коментарі 24 каналу пояснювала, що заборона важлива з двох причин:
– через такі сайти ведеться російська пропаганда;
– через російські соцмережі зливаються персональні дані українських користувачів.

Що відомо про попередню заборону російських сайтів в Україні

  • 15 травня 2017 року п'ятий Президент України Петро Порошенко заблокував російські ресурси на території України.
  • Під санкційний список потрапили: "ВКонтакте", "Одноклассники", всі сервіси "Яндекса" – "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новини", "Яндекс.Пошта", Метро, Каса, Календар, Кинопоиск, Авіа, Веб-майстер, Відео, Погода, крім головної сторінки "Яндекса".
  • Загалом у санкційному списку тоді опинилось 468 юридичних та 1228 фізичних осіб.
  • Таке рішення позитивно оцінили в НАТО. Мовляв, указ був пов'язаний з питанням безпеки, а не свободи слова.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія РНБО Інтернет Соцмережі Кібербезпека Заборона ВКонтакте
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
"Північний потік-2" розбиває сподівання Росії, або Удар нижче пояса
сьогодні , 19:00 "Північний потік-2" розбиває сподівання Росії, або Удар нижче пояса
Олена Зеркаль
Ніхто Україну не здав: навіщо слуга Путіна Козак їздив у Німеччину?
сьогодні , 17:15 Ніхто Україну не здав: навіщо слуга Путіна Козак їздив у Німеччину?
Олександр Коваленко
Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати
сьогодні , 12:30 Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати