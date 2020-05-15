Зеленський заборонив російські сайти, соцмережі та медіа: список

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким заборонив користуватися російськими соціальними мережами та іншими ресурсами. Заборона найчастіше діє на 3 роки, а в окремих випадках – на рік.

Відповідний указ №184 опублікований на сайті президента.

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Соцмережі та сайти, заборонені в Україні:

ВКонтакте;

Одноклассники;

Яндекс;

Mail.ru;

Доктор Веб;

Касперский;

1С;

Парус.

Також у перелік потрапили усі дочірні компанії перелічених, які діють в Україні. Знайшлося у списку санкцій місце загалом на понад 200 компаній.

Загалом до санкційного списку потрапили більш ніж 400 юридичних та фізичних осіб. Зокрема, серед них є 28 російських медіа, проти яких ввели санкції, і ще 3, проти яких їх продовжили на 3 роки.

Проти яких каналів Зеленський продовжив санкції:

Перший канал (Москва);

Перший канал. Всесвітня мережа (Москва);

НТВ-Плюс (Москва).

Проти яких медіа ввели санкції:

СТС Медіа (Москва);

Медіапрофіль Крим (Сімферополь);

Російське радіо – Крим (Сімферополь);

Гранд Медіа (Сімферополь);

Ніка Медіа (Сімферополь);

Технологія мовлення (Сімферополь);

ТРК "Крим" (Сімферополь);

Максимум-Крим (Сімферополь);

Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія (Сімферополь);

ТРК "Медіапрофіль" (Сімферополь);

Медіагруп "ФМ" (Сімферополь);

Севастопольська телерадіокомпанія (Сімферополь);

Російське радіо Іваново (Іваново);

Радіо Рокс-Регіон (Краснодар);

ТРК "Сан-фуете" (Феодосія);

Прорадіо (Кострома);

Медіа ТВ Севастополь (Севастополь);

Стайл медіахолдинг (Москва);

Регіональний радіоканал (Москва);

Національний спортивний телеканал (Москва);

ТРК "Світ" (Москва);

Мережа телевізійних станцій (Москва);

Спас ТВ (Москва);

Новий канал (Москва);

Профмедіа ТВ (Москва);

Телеканал ТВ3 (Москва);

Телекомпанія П'ятниця (Москва);

Муз ТВ Операційна компанія (Москва).

Напередодні рішення про заборону російських соцмереж і медіа ухвалили у РНБО.

Зауважимо, що кіберспеціалісти СБУ проаналізували, що протягом попереднього періоду дії санкцій кількість українських користувачів в соцмережах "Однокласники" і "ВКонтакте" зменшилася втричі. Це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

Чому заборона на російські соцмережі важлива? Заступниця міністра інформаційної політики у 2015 – 2016 роках Тетяна Попова у коментарі 24 каналу пояснювала, що заборона важлива з двох причин:

– через такі сайти ведеться російська пропаганда;

– через російські соцмережі зливаються персональні дані українських користувачів.

Що відомо про попередню заборону російських сайтів в Україні