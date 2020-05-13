РНБО продовжила заборону російських соцмереж

В РНБО вже ухвалили рішення щодо продовження заборони російських соцмереж. Тепер справа за указом президента.

Проєкт указу щодо продовження накладення санкцій на російські соцмережі вже направили до ОП – про це заявив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов на фейсбук-сторінці РНБО.

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► Від чого залежить остаточне продовження заборони

Данілов наголосив, що надалі – треба чекати указу президента.

"РНБО вже все зробила, чекайте на указ президента", – зазначив Данілов у коментарі журналістам "Радіо свобода".

Також відомо, що у Верховній Раді за ініціативою фракції "Голос" зібрали 156 підписів для скликання ще одного позачергового засідання, де мали б розглянути постанову про заборону соцмереж "Вконтактє" та "Однокласнікі", адже до закінчення санкцій щодо цих медіаресурсів залишилося менше 2 діб.

Відтак, Рада вже розглянула постанову 3319 про пропозицію продовжити блокування російських соцмереж. 248 нардепів проголосували "за", але ухвала має декларативний характер, адже РНБО вже й так скерувала своє рішення президенту, від якого залежатиме результат.

► Чому це важливо

Заступниця міністра інформаційної політики у 2015 – 2016 роках Тетяна Попова у коментарі 24 каналу наголосила, що продовжувати заборону російських соцмереж дуже важливо з 2-х причин:

через такі сайти ведеться російська пропаганда; через російські соцмережі зливаються персональні дані українських користувачів.

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Попова додала: хоч деякі люди досі мають профілі в російських соцмережах, існує заборона на роботу з рекламними агенціями чи послугам зв'язку передусім через економічні санкції.

Дивіться відео: чому важливо продовжити заборону російських соцмереж