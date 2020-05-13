СНБО одобрил запрет российских соцсетей

В СНБО приняли решение о продлении запрета российских соцсетей. Теперь дело за указом президента.

Проект указа о продлении наложения санкций на российские соцсети уже направили в ОП – об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на фейсбук-странице СНБО.

К теме Как украинцы относятся к разблокированию российских соцсетей: потрясающие цифры

► От чего зависит окончательное продление запрета

Данилов подчеркнул, что в дальнейшем надо ждать указа президента.

СНБО уже все сделала, ждите указ президента,

– отметил Данилов в комментарии журналистам "Радио свобода".

Также известно, что в Верховной Раде по инициативе фракции "Голос" собрали 156 подписей для созыва еще одного внеочередного заседания, где должны были рассмотреть постановление о запрете соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", ведь до окончания санкций в отношении этих медиаресурсов осталось меньше 2 суток. Следовательно, Рада уже рассмотрела постановление 3319 о предложении продолжить блокирование российских соцсетей. 248 нардепов проголосовали "за", но постановление носит декларативный характер, ведь СНБО уже направила свое решение президенту, от которого будет зависеть результат.

► Почему это важно

Заместитель министра информационной политики в 2015 – 2016 годах Татьяна Попова в комментарии 24 каналу подчеркнула, что продолжать запрете российских соцсетей очень важно с 2-х причин:

через такие сайты ведется российская пропаганда;

через российские соцсети сливаются персональные данные украинских пользователей.

Интересно Это – вопрос безопасности украинских мозгов: нардеп о продлении запрета на российские сайты

Попова добавила: хотя некоторые люди до сих пор имеют профили в российских соцсетях, существует запрет на работу с рекламными агентствами или услугам связи, прежде всего из-за экономических санкций.

Смотрите видео: почему важно продлить запрет российских соцсетей