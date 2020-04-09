Это – вопрос безопасности украинских мозгов: нардеп о продлении запрета на российские сайты

15 мая 2020 года заканчивается запрет на российские социальные сети и сервисы. Пока неизвестно, продлит ли власть санкции еще на какой-то период. Последний раза этот вопрос освещал экс-министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский еще в феврале 2020 года.

Ни команда власти, ни СНБО не отреагировали пока на эту ситуацию. Об этом в эфире 24 канале рассказал нардеп от партии "Голос" Роман Лозинский.

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Он отметил, что заблокированные российские сервисы имеют непосредственную связь с ФСБ России, которая отслеживает данные пользователей. Три года назад, до запрета, около 20% пользователей сети "ВКонтакте" были украинцами. То есть, это были миллионы людей, данные которых считывались.

Депутат добавил, что особенно это было актуально во времена Майдана, когда еще свободно действовал этот сайт. Тогда российские спецслужбы через все эти сети собирали информацию, следили за людьми.

Первоначально – это вопрос национальной безопасности, в том числе и безопасности украинских мозгов,

– подчеркнул нардеп.

Кроме этого, он рассказал, что не стоит уменьшать негативную роль тех сообщений, которые ретранслируются через "ВКонтакте", а также той риторики, которую сознательно запускают, в частности, через ботов.

"Это не просто соцсеть для людей, это инструмент для России, для воздействия на мозги людей. И если у нас война с Россией, то продолжение действия российских сервисов с российским нарративом в Украине – это первый шаг для проигрыша этой войны", – отметил Роман Лозинский.

Справка. Несмотря на запрет, в январе 2019 года "ВКонтакте" вошел в топ-25 "самых популярных сайтов среди украинцев".

Нардеп объяснил, что сеть "ВКонтакте" в марте 2017 года еще была на 3 месте в этом рейтинге. В апреле 2018 года уже на 11, в января 2019 года – утратила позиции, хотя все еще находилась в 25-ке самых популярных сайтов в Украине. То есть, украинцы вопреки закону, который заблокировал эти сети, через VPN и другие сервисы продолжают пользоваться соцсетью.

Впрочем, уточнил: если речь идет о январе 2019 года, то количество пользователей уменьшилось. Соответственно, уменьшились риски инфицировать украинцев российским нарративом.

Похожая ситуация сейчас и с "Одноклассниками". Доля украинских пользователей, которые сидят в этой соцсети, упала с 35% до 10%.

Что известно о запрете российских сайтов в Украине?

15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о блокировании российских ресурсов на территории Украины.



В частности, заблокировали доступ к таким популярным соцсетям, как "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также ко всем сервисам "Яндекса" – "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новости", "Яндекс.Почта", Метро, ​​Касса, Календарь, Кинопоиск, Авиа, Веб-мастер, Видео, Погода, кроме главной страницы "Яндекса" .



Под санкции попали и Mail.Ru Group, сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.



В целом, в санкционном список оказалось 468 юридических и 1228 физических лиц.

По словам нардепа, сейчас есть вещи, к которым приковано внимание всех украинцев. В частности, речь идет о борьбе с коронавирусом, а также о необходимости сохранения экономики – "антиколомойский" законопроект.

Впрочем он объяснил, что именно поэтому в Верховной Раде работают не один, а более 400 депутатов. У каждого из них своя линия, каждый делает свою работу.

На мое вчерашнее обращение, которое я опубликовал 8 апреля, уже есть около 1000 реакций, в том числе и от депутатов "Слуги народа", которые готовы совместно с нами поддержать такое постановление и с стороны депутатов выполнить свою контрольную функцию: активизировать и СНБО, и команду президента, чтобы они максимально быстро отреагировали,

– рассказал Роман Лозинский.