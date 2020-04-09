Це – питання безпеки українських мізків: нардеп про продовження заборони на російські сайти

15 травня 2020 року закінчується заборона на російські соціальні мережі та сервіси. Наразі невідомо, чи влада продовжить санкції ще на якийсь період. Останього разу це питання висвітлював ексміністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський ще в лютому 2020 року.

Ні команда влади, ні РНБО не відреагували поки що на цю ситуацію. Про це в ефірі 24 каналі розповів нардеп від партії "Голос" Роман Лозинський.

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Він зазначив, що заблоковані російські сервіси мають безпосередній зв'язок з ФСБ Росії, яка відстежує дані користувачів. Три роки тому, до встановлення заборони, близько 20% користувачів мережі "ВКонтакте" були українці. Тобто, це були мільйони людей, дані яких зчитувалися.

Депутат додав, що особливо це було актуально в часи Майдану, коли ще вільно діяв цей сайт. Тоді російські спецслужби через ці всі мережі збирали інформацію, слідкували за людьми.

Першочергово – це питання національної безпеки, зокрема, і безпеки українських мізків,

– наголосив нардеп.

Крім цього, він розповів, що не варто зменшувати негативну роль тих повідомлень, які ретранслюються через "ВКонтакте", а також тієї риторики, яку свідомо запускають, зокрема, через ботів.

"Це не є просто соцмережа для людей, це є інструмент для Росії, для впливу на мізки людей. І якщо в нас є війна з Росією, то продовження дії російських сервісів з російським наративом в Україні – це перший крок для програшу цієї війни", – відзначив Роман Лозинський.

Довідка. Попри заборону, у січні 2019 року "ВКонтакте" увійшов у топ-25 "найпопулярніших сайтів серед українців".

Нардеп пояснив, що мережа "ВКонтакте" у березні 2017 року ще була на 3 місці в цьому рейтингу. У квітні 2018 року вже на 11, у січні 2019 року – втратила позиції, хоча все ще перебувала у 25-ці найпопулярніших сайтів в Україні. Тобто, українці всупереч закону, який заблокував ці мережі, через VPN та інші сервіси продовжують користуватися соцмережею.

Втім, уточнив: якщо мова йде про січень 2019 року, то кількість користувачів зменшилась. Відповідно, зменшились ризики інфікувати українців російським наративом.

Схожа ситуація наразі й з "Однокласниками". Частка українських користувачів, які сидять в цій соцмережі, впала з 35% до 10%.

Що відомо про заборону російських сайтів в Україні?15 травня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування російських ресурсів на території України.



Зокрема, заблокували доступ до таких популярних соцмереж, як "ВКонтакте" і "Одноклассники". Також до всіх сервісів "Яндекса" – "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новини", "Яндекс.Пошта", Метро, Каса, Календар, Кинопоиск, Авіа, Веб-майстер, Відео, Погода, крім головної сторінки "Яндекса".

Під санкції потрапили і Mail.Ru Group, сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb.



Загалом, у санкційному списку опинилось 468 юридичних та 1228 фізичних осіб.