Крім того, санкції наклали на десятки веб-ресурсів, пов'язаних з псевдореспубліками "ДНР" та "ЛНР", а також окупаційним режимом Криму.

Важливо Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти кримінальних авторитетів

Так, під санкціями опинилися:

ватажок "ДНР" Денис Пушилін,

ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник ,

, "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Зауважимо, що санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження. Санкції ввели безстроково.

Також Володимир Зеленський підписав санкції проти російських телеканалів і компаній. Як відомо, у списку опинилися аж 138 російських телеканалів та компанії. Серед них:

"Телекомпанія НТВ" і її дочірні компанії,

"Перший канал",

"Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія",

"Зірка",

"ТНТ-Телемережа",

"Москва Медіа".