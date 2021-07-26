Посередником був українець

Інцидент трапився у пункті пропуску Нові Яриловичі Чернігівської області. Для здійснення свого наміру росіянин залучив посередника – громадянина України.

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Саме українець мав підкупити прикордонника. Втім його викрили на гарячому.

Невдовзі правоохоронці оголосять росіянину повідомлення про підозру, а українцю суд обере запобіжний захід.



Росіянин так хотів в Україну, що намагався підкупити прикордонника / Фото ДПСУ



Громадянина Росії втретє не впустили в Україну / Фото ДПСУ

Кількість росіян, яких не впускають в Україну, зросла

З початку 2021 року в Україну не впустили понад 19,3 тисячі іноземців. Минулого року цей показник був менший у 1,6 раза.

Серед тих, кому не дозволили перетнути кордон, найбільше було росіян – 2 818. Цей показник за рік збільшився на 2,7 раза. Через це зросла кількість незаконних мігрантів.