Фиксируем передвижения, – Зеленский объяснил, к чему готовится армия России в ближайшие дни
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном усилении давления российской армии на украинские позиции.
- Фиксируется подготовка российских войск, и Украина готова противодействовать, в частности асимметрично, для укрепления своих позиций.
На фоне ситуации, которая сложилась вокруг Украины, а также подлости России, скорее всего уже в ближайшие дни россияне будут пытаться усилить давление и удары.
Такое заявление в субботу, 16 августа, сделал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
Смотрите также Три ошибки до Доброполья: почему россиянам удался прорыв на Покровском направлении и что будет дальше
Что ожидать от россиян вскоре?
Президент в своем сообщении отметил, что в контексте политико-дипломатической ситуации в отношении Украины и подлости России, предполагается возможное усиление давления российской армии, в частности удары против украинских позиций.
По его мнению, российская сторона может попытаться создать более выгодные политические обстоятельства для разговоров с глобальными субъектами. Также сейчас, по словам Зеленского, фиксируется подготовка оккупантов к соответствующим действиям.
Фиксируем передвижения и приготовления российских войск. Конечно, будем противодействовать – если надо, то и асимметрично. Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу,
– написал он.
К слову, военные говорят, что по всей линии фронта Силы обороны имеют успехи вторые сутки подряд. На некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области, в частности на направлении Доброполье и Покровска заметны положительные изменения.