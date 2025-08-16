На фоне ситуации, которая сложилась вокруг Украины, а также подлости России, скорее всего уже в ближайшие дни россияне будут пытаться усилить давление и удары.

Такое заявление в субботу, 16 августа, сделал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

Что ожидать от россиян вскоре?

Президент в своем сообщении отметил, что в контексте политико-дипломатической ситуации в отношении Украины и подлости России, предполагается возможное усиление давления российской армии, в частности удары против украинских позиций.

По его мнению, российская сторона может попытаться создать более выгодные политические обстоятельства для разговоров с глобальными субъектами. Также сейчас, по словам Зеленского, фиксируется подготовка оккупантов к соответствующим действиям.

Фиксируем передвижения и приготовления российских войск. Конечно, будем противодействовать – если надо, то и асимметрично. Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу,

– написал он.

К слову, военные говорят, что по всей линии фронта Силы обороны имеют успехи вторые сутки подряд. На некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области, в частности на направлении Доброполье и Покровска заметны положительные изменения.