Во Франции 6 детей получили вдвое большую дозу COVID-вакцины: как прошла передозировка
Источник:Le Figaro
Во Франции 6 детям ввели вдвое большую дозу вакцины Pfizer-BioNTech, чем нужно. Так, вместо 10 мкг детвора получила 20 мкг препарата.
Инцидент произошел в центре вакцинации в Ле-Мане. Там шестерым детям в возрасте от 5 до 11 лет ввели вдвое большую дозу вакцины Comirnaty (Pfizer-BioNTech).
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Как это случилось
Агентство здравоохранения сообщило, что передозировку дети получили по ошибке.
Шестеро детей получили по ошибке дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, принятым в отношении доз последующих вакцин, врач Центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить с ними необходимые дальнейшие меры,
– говорится в сообщении.
В агентстве здравоохранения сообщили, что возможные последствия после передозировки могут проявляться лихорадкой и болями в теле.
Как дети отреагировали на большую дозу препарата
Между тем симптомы есть только у 1 ребенка – усталость и боль. У остальных пяти они полностью отсутствуют.Обратите внимание! В Украине тоже можно вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Вакцинация проводится препаратом Comirnaty.
Как вакцинировать ребенка в Украине
- Чтобы вакцинировать своего ребенка, родители должны получить направление у своего педиатра или семейного врача и взять документ с собой в пункт прививки.
- Если ребенка нужно вакцинировать и от других болезней (к примеру, против гриппа) – необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением различных препаратов. Исключение – экстренная вакцинация.
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