За минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировалось 36 027 людей. 11 041 человек получил первую дозу, а остальные 24 986 – вторую.
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Стоит заметить, что вчера в стране не ввели ни одной дополнительной дозы.
Прививки проводились 495 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 432 пунктах прививки и в 459 центрах вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в стране
С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 375 346 жителей Украины. 14 375 344 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы 12 961 886 украинцев.
Зато дополнительную дозу получили только 92 человека.
Всего с начала вакцинальной кампании в Украине провели 27 337 322 прививок (и первой, и второй дозой).
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 111 458,
- Coronavac – 4 714 651,
- AstraZeneca – 1 611 660,
- Moderna – 1 440 751,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Как записаться на вакцинацию
- Через семейного врача,
- Через сервис Helsi,
- По номеру контакт-центра МЗ 0 800 60 20 19,
В крайнем случае можно прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.
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