За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинувалося 36 027 людей. 11 041 людина отримала першу дозу, а решта 24 986 – другу.

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Варто зауважити, що вчора в країні не ввели жодної додаткової дози.

Щеплення проводилось 495 мобільними бригадами з імунізації, у 2 432 пунктах щеплення та у 459 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 375 346 мешканців України. 14 375 344 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 961 886 українців.

Натомість додаткову дозу отримали лише 92 людини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 27 337 322 щеплень (і першою, і другою дозою).

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 111 458,

Coronavac – 4 714 651,

AstraZeneca – 1 611 660,

Moderna – 1 440 751,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Зверніть увагу! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу. Бустерна доза дозволена лише для певних груп людей.

Як записатися на вакцинацію

Через сімейного лікаря,

Через сервіс Helsi,

За номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

У крайньому разі можна прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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