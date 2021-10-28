Франция обвинила родственников Лукашенко в торговле людьми

Франция обвинила семью Александра Лукашенко в организованной торговле людьми. Во французском МИД заявили, что родственники самопровозглашенного президента Беларуси намеренно организовывают поездки мигрантов к границе со странами ЕС.

Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что целью белорусской стороны является ослабление ЕС, а также раздор между странами. В то же время конкретных фамилий политик пока не назвал.

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По словам Бона, Лукашенко хочет загнать ЕС в ловушку. Именно поэтому ситуацию на границе между Польшей и Беларусью стоит урегулировать гуманно, но решительно.

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