Франция обвинила родственников Лукашенко в торговле людьми
28 октября 2021 , 09:43Читати новину українською
Источник:DW
Франция обвинила семью Александра Лукашенко в организованной торговле людьми. Во французском МИД заявили, что родственники самопровозглашенного президента Беларуси намеренно организовывают поездки мигрантов к границе со странами ЕС.
Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что целью белорусской стороны является ослабление ЕС, а также раздор между странами. В то же время конкретных фамилий политик пока не назвал.
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По словам Бона, Лукашенко хочет загнать ЕС в ловушку. Именно поэтому ситуацию на границе между Польшей и Беларусью стоит урегулировать гуманно, но решительно.
Польша борется с миграционным кризисом
- Осенью 2021 года Польша продолжает бороться с миграционным кризисом на границе с Беларусью. В частности, внесли изменения в законодательство.
- Согласно новым поправкам, человек, которого задержали из-за незаконного пересечения границы, должен уехать с территории Польши. Соответствующее решение будет принимать командир пограничной службы.
- Именно он будет составлять протокол по пересечению границы.
- Человеку, которого поймали, временно запретят въезжать не только в Польшу, но и на территорию всей Шенгенской зоны. Срок запрета – от 6 месяцев до 3 лет.