Франція звинуватила родичів Лукашенка у торгівлі людьми

Франція звинуватила сім'ю Олександра Лукашенка в організованій торгівлі людьми. У французькому МЗС заявили, що родичі самопроголошеного президента Білорусі навмисно організовують поїздки мігрантів до кордону з країнами ЄС.

Держсекретар з європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон повідомив, що метою білоруської сторони є ослабити ЄС, а також посіяти розбрат між країнами. Водночас конкретних прізвищ політик наразі не назвав.

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За словами Бона, Лукашенко хоче загнати ЄС у пастку. Саме тому ситуацію на кордоні між Польщею та Білоруссю варто врегульовувати гуманно, але рішуче.

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