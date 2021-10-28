Франція звинуватила родичів Лукашенка у торгівлі людьми
28 жовтня 2021 , 09:40Читать новость на русском
Джерело:DW
Франція звинуватила сім'ю Олександра Лукашенка в організованій торгівлі людьми. У французькому МЗС заявили, що родичі самопроголошеного президента Білорусі навмисно організовують поїздки мігрантів до кордону з країнами ЄС.
Держсекретар з європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон повідомив, що метою білоруської сторони є ослабити ЄС, а також посіяти розбрат між країнами. Водночас конкретних прізвищ політик наразі не назвав.
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За словами Бона, Лукашенко хоче загнати ЄС у пастку. Саме тому ситуацію на кордоні між Польщею та Білоруссю варто врегульовувати гуманно, але рішуче.
Польща бореться з міграційною кризою
- Восени 2021 року Польща продовжує боротися з міграційною кризою на кордоні з Білоруссю. Зокрема, внесли зміни до законодавства.
- Відповідно до нових поправок, людина, яку затримали через незаконний перетин кордону, має поїхати з території Польщі. Відповідне рішення ухвалюватиме командир прикордонної служби.
- Саме він складатиме протокол щодо перетину кордону.
- Людині, яку упіймали, тимчасово заборонять в'їжджати не лише до Польщі, але й на територію усієї Шенгенської зони. Тривалість заборони – від 6 місяців до 3 років.