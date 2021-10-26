Згідно із новою поправкою, особа, яку затримали через незаконний перетин кордону, повинна поїхати з території Польщі. Відповідне рішення ухвалює командир прикордонної служби.
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Закон змінює становище іноземців
Новий документ повністю змінює становище іноземців, які нелегально в'їжджають з Білорусі на територію Польщі та інші країни Європейського Союзу.
Згідно зі зміненим законом, командир загону прикордонників складатиме протокол щодо перетину кордону та ухвалюватиме рішення про виїзд іноземця з території Польщі.
Окрім цього, особі заборонять тимчасово в'їжджати до Польщі та Шенгенської зони – від 6 місяців до 3 років.
Список небажаних іноземців
Упродовж відповідного періоду особа перебуватиме у списку іноземців, перебування яких є небажаним. А також – дані іноземців міститимуться в інформаційній системі Шенгену.
Відзначимо, що рішення очільника прикордонної служби можна оскаржити. Водночас це не означатиме зупинення процесу виселення.
Міграційна криза: головне
- Через дії самопроголошеного президента Олександра Лукашенка на білоруському кордоні відбувається міграційна криза.
- Режим диктатора намагається дестабілізувати ситуацію в ЄС, намагаючись виштовхнути мігрантів через кордон у Латвію, Литву та Польщу.
- Польська влада не могла впоратись з напливом людей, тому оголосила режим надзвичайного стану. Також держава затвердила план будівництва стіни на кордоні.