Згідно із новою поправкою, особа, яку затримали через незаконний перетин кордону, повинна поїхати з території Польщі. Відповідне рішення ухвалює командир прикордонної служби.

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Закон змінює становище іноземців

Новий документ повністю змінює становище іноземців, які нелегально в'їжджають з Білорусі на територію Польщі та інші країни Європейського Союзу.

Зауважимо! Поправка закону набула чинності вже сьогодні, 26 жовтня.

Згідно зі зміненим законом, командир загону прикордонників складатиме протокол щодо перетину кордону та ухвалюватиме рішення про виїзд іноземця з території Польщі.

Окрім цього, особі заборонять тимчасово в'їжджати до Польщі та Шенгенської зони – від 6 місяців до 3 років.

Список небажаних іноземців

Упродовж відповідного періоду особа перебуватиме у списку іноземців, перебування яких є небажаним. А також – дані іноземців міститимуться в інформаційній системі Шенгену.

Відзначимо, що рішення очільника прикордонної служби можна оскаржити. Водночас це не означатиме зупинення процесу виселення.

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