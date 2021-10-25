Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян. За його словами, у кризі є певні небезпеки.

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"Безумовно, є загрози. Проте для України повноцінної загрози, звісно, немає", – наголосив політолог.

Криза може мати зв'язок з Україною

На думку Саакяна, в Україні немає подібної кількості потоку мігрантів. Білорусь не може виступити країною-модераторкою.

Люди не погоджуватимуться їхати в українському напрямку,

– пояснив політолог.

Він додав, що для іншої частини потоку транзиту в Європу створюється ілюзія. Мовляв, хтось може домовлятись і брати хабарі в Україні. "Це може нас опосередковано стосуватись", – зазначив Саакян.

Зауважте! Олександр Лукашенко розпочав гібридну війну проти ЄС у відповідь на чергові санкції Євросоюзу та заборону для білоруських авіаперевізників літати над Європою.

Саакян: Лукашенко "привчає" Європу

Політолог вважає, що Лукашенко стає маріонеткою, адже він безпосередньо зацікавлений. Білоруський диктатор у такий спосіб змушує Європу дослухатись до нього.

"Привчає їх (Європу – 24 каналу) до того, що він фактор. Не дає про себе забути", – зауважив Саакян.

Олег Саакян про міграційну кризу в Білорусі: дивіться відео



За словами політолога, Лукашенко виконує потребу для Росії, оскільки виступає тираном і робить усе "чужими руками". "У такий спосіб підміняється суб'єктність Росії на суб'єктність Лукашенка", – розповів він.

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