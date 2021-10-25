Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян. За його словами, у кризі є певні небезпеки.
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"Безумовно, є загрози. Проте для України повноцінної загрози, звісно, немає", – наголосив політолог.
Криза може мати зв'язок з Україною
На думку Саакяна, в Україні немає подібної кількості потоку мігрантів. Білорусь не може виступити країною-модераторкою.
Люди не погоджуватимуться їхати в українському напрямку,
– пояснив політолог.
Він додав, що для іншої частини потоку транзиту в Європу створюється ілюзія. Мовляв, хтось може домовлятись і брати хабарі в Україні. "Це може нас опосередковано стосуватись", – зазначив Саакян.
Саакян: Лукашенко "привчає" Європу
Політолог вважає, що Лукашенко стає маріонеткою, адже він безпосередньо зацікавлений. Білоруський диктатор у такий спосіб змушує Європу дослухатись до нього.
"Привчає їх (Європу – 24 каналу) до того, що він фактор. Не дає про себе забути", – зауважив Саакян.
Олег Саакян про міграційну кризу в Білорусі: дивіться відео
За словами політолога, Лукашенко виконує потребу для Росії, оскільки виступає тираном і робить усе "чужими руками". "У такий спосіб підміняється суб'єктність Росії на суб'єктність Лукашенка", – розповів він.
Криза з мігрантами у Білорусі: головне
- На кордоні з Білоруссю триває міграційна криза. Вона пов'язана з діями влади Олександра Лукашенка. Білоруський режим за гроші звозить мігрантів з усіх кризових місць світу.
- Це зробили для того, щоб військові та прикордонники Білорусі виштовхати їх через кордон ЄС у Польщу, Литву та Латвію. Країна у такий спосіб стабілізує ситуацію в Євросоюзі, який має приймати неочікуваний тягар.
- Через потік мігрантів Польща на початку вересня 2021 року запровадила надзвичайний стан. Також Білорусь затвердила план будівництва стіни на кордоні.