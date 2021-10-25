Про це заявив польський президент Анджей Дуда. Він висловив сподівання, що Білорусь дозволить допомогти.

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За словами Дуди, він запропонував направити гуманітарну допомогу до кордону з Білоруссю на зустрічі із прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Необхідно допомогти переселенцям, які блукають білоруською стороною кордону,

– наголосив президент.

Він розповів, що планують направити гуманітарний конвой на пункті пропуску "Бобровнікі-Берестовіца" у вантажівках, які міститимуть:

намети;

ліжка;

ковдри.

"Я звертаюся до Білорусі з проханням дозволити допомогти", – висловив сподівання Дуда.

Зауважимо, що Польща вже втретє намагається направити гуманітарну допомогу. Водночас Мінськ постійно відмовляється приймати вантаж для мігрантів.

Зверніть увагу! На початку осені прикордонна служба Польщі оцінила кількість мігрантів з кризових регіонів, які перебувають у Білорусі та прагнуть потрапити в Європейський Союз, у понад 10 тисяч осіб. Ця кількість щомісяця подвоюється.

За словами очільника урядового агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського, відповідна допомога – наразі на КПП "Бобровнікі".

Він наголосив на тому, що якщо Мінськ погодиться прийняти вантаж, то Польща надішле ще один конвой допомоги. В ньому передадуть ліки та продукти.

Кризова ситуація з мігрантами

На білоруському кордоні відбувається міграційна криза. Вона пов'язана з діями білоруської влади.

Режим Олександра Лукашенка за гроші звозить мігрантів з усіх кризових місць планети, щоб потім за допомогою своїх військових та прикордонників виштовхати їх через кордон ЄС у Польщу, Литву та Латвію.

Це роблять для того, що дестабілізувати ситуацію в Євросоюзі, який змушений приймати неочікуваний гуманітарний тягар.

Через потік мігрантів Польща на початку вересня запровадила режим надзвичайного стану.

Також країна затвердила план будівництва стіни на кордоні. Як вважає Моравецький, це допоможе уникнути міграційного шантажу.

Повний текст публікації Дуди у твітері:

Під час зустрічі з прем'єр-міністром @Morawiecki я висунув ініціативу направити гуманітарний конвой до кордону з Білоруссю. Необхідно допомогти переселенцям, які блукають білоруською стороною кордону.

Я звертаюся до Білорусі з проханням дозволити допомогти. У вантажівках є намети, ліжка та ковдри.