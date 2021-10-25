Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян. По его словам, в кризисе есть определенные опасности.
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"Безусловно, есть угрозы. Однако для Украины полноценной угрозы, конечно, нет", – подчеркнул политолог.
Кризис может иметь связь с Украиной
По мнению Саакяна, в Украине нет подобного количества потока мигрантов. Беларусь не может выступить страной-модератором.
Люди не будут соглашаться ехать в украинском направлении,
– пояснил политолог.
Он добавил, что для остальной части потока транзита в Европу создается иллюзия. Мол, кто-то может договариваться и брать взятки в Украине. "Это может нас косвенно касаться", – отметил Саакян.
Саакян: Лукашенко "приучает" Европу
Политолог считает, что Лукашенко становится марионеткой, ведь он напрямую заинтересован. Белорусский диктатор таким образом заставляет Европу прислушиваться к нему.
"Приучает их (Европу – 24 канала) к тому, что он фактор. Не дает о себе забыть", – заметил Саакян.
Олег Саакян о миграционном кризисе в Беларуси: смотрите видео
По словам политолога, Лукашенко выполняет потребность для России, поскольку выступает тираном и делает все "чужими руками". "Таким образом подменяется субъектность России на субъектность Лукашенко", – рассказал он.
Кризис с мигрантами в Беларуси: главное
- На границе с Беларусью продолжается миграционный кризис. Он связан с действиями властей Александра Лукашенко. Белорусский режим за деньги свозит мигрантов со всех кризисных мест мира.
- Это сделали для того, чтобы военные и пограничники Беларуси вытолкали их через границу ЕС в Польшу, Литву и Латвию. Страна таким образом стабилизирует ситуацию в Евросоюзе, который должен принимать неожиданное бремя.
- Из-за потока мигрантов Польша в начале сентября 2021 года ввела чрезвычайное положение. Также Беларусь утвердила план строительства стены на границе.