Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян. По его словам, в кризисе есть определенные опасности.

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"Безусловно, есть угрозы. Однако для Украины полноценной угрозы, конечно, нет", – подчеркнул политолог.

Кризис может иметь связь с Украиной

По мнению Саакяна, в Украине нет подобного количества потока мигрантов. Беларусь не может выступить страной-модератором.

Люди не будут соглашаться ехать в украинском направлении,

– пояснил политолог.

Он добавил, что для остальной части потока транзита в Европу создается иллюзия. Мол, кто-то может договариваться и брать взятки в Украине. "Это может нас косвенно касаться", – отметил Саакян.

Заметьте! Александр Лукашенко начал гибридную войну против ЕС в ответ на очередные санкции Евросоюза и запрет для белорусских авиаперевозчиков летать над Европой.

Саакян: Лукашенко "приучает" Европу

Политолог считает, что Лукашенко становится марионеткой, ведь он напрямую заинтересован. Белорусский диктатор таким образом заставляет Европу прислушиваться к нему.

"Приучает их (Европу – 24 канала) к тому, что он фактор. Не дает о себе забыть", – заметил Саакян.

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По словам политолога, Лукашенко выполняет потребность для России, поскольку выступает тираном и делает все "чужими руками". "Таким образом подменяется субъектность России на субъектность Лукашенко", – рассказал он.

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