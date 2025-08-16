Как избежать банального Львова: маршрут без Копальни кофе и Ратуши
Львов давно стал туристической столицей страны. С одной стороны это, конечно, хорошо, но с другой – исторический центр теперь ассоциируется с толпой и постоянными очередями к must see локациям.
Где во Львове есть атмосферные локации, о которых мало кто знает?
Если центр кажется вам слишком шумным, переполненным сувенирными магазинами и людьми, самое время свернуть с известных маршрутов и исследовать окружающие районы. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.
Идеальное направление – Кастеливка
Это историческая часть Львова, которую застраивали в конце 19 – начале 20 века как "город-сад". Здесь виллы, цветущие сады и аллеи, модерн и уют. Без толп, без экскурсий с громкоговорителями. Только архитектура, спокойствие и настоящий львовский вайб.
Начните с простого: садитесь на трамвай 1 или 2, и езжайте в сторону улицы Степана Бандеры. Выходите на остановке возле главного корпуса Львовской политехники (улица Степана Бандеры, 12). Это и будет началом нашего маршрута.
Национальный университет "Львовская политехника" – одна из старейших технических школ Восточной Европы, основана еще в 1844 году. Здание главного корпуса действительно производит впечатление своим величием.
Главный совет – попробуйте попасть внутрь. Все здание вам точно не позволят осмотреть, но, преимущественно, позволяют полюбоваться росписями в вестибюле. Также обратите внимание на бюст слева от входа – это Юлиан Захаревич, один из ректоров и архитекторов здания, а также один из авторов Кастеливки.
Львовская Политехника / Фото @nakooleg
От главного корпуса пройдитесь несколько минут по улице Бандеры и перед вами предстанет не менее величественное сооружение Органного зала (костела Марии Магдалины). Я всегда советую прийти сюда на концерт, ведь атмосферу органной музыки в живом звучании трудно передать. Но даже если у вас мало времени, хотя бы зайдите внутрь. Интерьер стоит внимания даже без музыкального сопровождения.
Органный зал во Львове / Фото lviv.travel
Сразу напротив – одна из древнейших львовских школ. Она была основана еще в начале 19 века. Это бывшая школа Святой Марии Магдалины, известная как Магдуся.
Исторические виллы Львова: где их искать?
Если обойдете школу слева – увидите первую виллу на вашем пути. Она напоминает настоящий сказочный дом! Ее архитектором и владельцем был Людвик Балдвин-Рамулта (улица Вербицкого, 4).
Вернитесь ко входу в школу и обойдите здание справа – вы окажетесь на улице Кольберга. Пройдите до конца, до начала улицы Котляревского, известной когда-то как улица "на виллах". Под номером один спрятана вилла, окруженная садом. Именно таким этот район видели архитекторы Иван Левинский и Юлиан Захаревич: 64 виллы, окружены зеленью, рядом с озером, подальше от шума города.
Интересно, что некоторым виллам в этом районе давали имена: Мария, Людмила, Юльетка.
Главное – не спешите, пройдитесь по улице, рассматривая детали вилл и доходных домов. И, если какие-то ворота в подъезде открыты, не пренебрегайте возможностью заглянуть внутрь. Ведь никогда не знаешь, где тебя ждут витражи или росписи.
Вот лишь несколько адресов, которые точно привлекут ваше внимание.
- Вилла Розвадовского (Котляревского, 27). 3 1927 года здесь работало советское консульство, где в 1933 Николай Лемик убил секретаря консульства и агента ГПУ с целью привлечения внимания властей к Голодомору.
- Вилла Зубжицкого (Котляревского, 29). Возведена в начале 1890-х годов. Даже через 100 лет она поражает деревянным декором и сохраненной столяркой. Интересно, что часть дома до сих пор принадлежит потомкам первых владельцев.
- Вилла на Кресте (Чупринки, 21). Похожа на небольшой замок, особенно хороша весной, когда на фасаде цветет глициния. Кроме того, на стенах можно увидеть майолику, сделанную на фабрике Ивана Левинского.
- Вилла Дашека (Котляревского, 41). Ее владельцем был самый известный кузнец Львова – Ян Дашек. Примеры его работ можно увидеть на Дворце Потоцких, в Армянской церкви, на Музее этнографии и Музее Пинзеля.
- Вилла Людмила (Котляревского, 49). Внимательно рассмотрите боковой фасад: там до сих пор можно прочитать имя виллы.
- Доходный дом Адама Дидура (Котляревского, 67). Возведенный Иваном Левинским для известного оперного певца. Если будет возможность – загляните внутрь, чтобы увидеть кованую лестницу.
Вилла на Кресте / Фото "Еспресо.Захід"
Всего за несколько минут, на улице Чупринки, вы увидите неоготический Храм святого Климента Папы. Это бывший костел и монастырский комплекс кармелиток босых. Он до сих пор остается малоизвестным для туристов.
Прошлое столетие было жестоким к церкви: был уничтожен шпиль башни и крыша, некоторое время здесь размещалось гестапо, а в советское время изуродовали алтарь и отделку. Храм вернули общине относительно недавно. Сегодня он принадлежит УГКЦ и снова служит местом молитвы.
Храм святого Климента Папы / Фото со страницы храма
Еще несколько шагов от храма – и вы на территории фабрики Ивана Левинского (Чупринки, 58). Да-да, того самого архитектора и профессора Политехники, виллами и домами которого вы любовались в течение прогулки.
Фабрика начала свою работу в конце 19 века и буквально за 10 лет превратилась в целую империю. А сам Иван Левинский навсегда остался в памяти львовян, как один из самых известных предпринимателей, архитекторов, строителей и меценатов Львова.
К сожалению, от фабрики только несколько зданий в не очень хорошем состоянии. Многие люди проходя мимо и не догадываются, какое это важное и ценное место. В 2025 году в одном из помещений открыли музей-студию Ивана Левинского.
Пройдите еще несколько минут до последней точки нашего маршрута – дворца или, как говорят, замка Юзефа Сосновского (улица Чупринки 50-52). Это здание невозможно обойти взглядом, складывается впечатление, что вы оказались где-то в Венеции.
Дом состоит из двух частей, каждая из которых имеет отдельный вход: в одной жила семья Сосновского, другая – для аренды. Обязательно полюбуйтесь восстановленными росписями на балконе и попробуйте зайти во двор во дворце. Это одно из последних мест во Львове, где все еще можно увидеть деревянную брусчатку.
Замок Юзефа Сосновского / Фото Ellen
Поэтому в следующий раз, когда запланируете прогулку по Львову, выберите не туристические магниты, а улочки таких районов, как Кастеливка. Ведь здесь на каждом шагу вас ждет настоящая история города и его жителей.
