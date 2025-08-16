Где во Львове есть атмосферные локации, о которых мало кто знает?

Если центр кажется вам слишком шумным, переполненным сувенирными магазинами и людьми, самое время свернуть с известных маршрутов и исследовать окружающие районы. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме Другой Львов: куда идут львовяне, когда хотят убежать от туристов

Идеальное направление – Кастеливка

Это историческая часть Львова, которую застраивали в конце 19 – начале 20 века как "город-сад". Здесь виллы, цветущие сады и аллеи, модерн и уют. Без толп, без экскурсий с громкоговорителями. Только архитектура, спокойствие и настоящий львовский вайб.

Начните с простого: садитесь на трамвай 1 или 2, и езжайте в сторону улицы Степана Бандеры. Выходите на остановке возле главного корпуса Львовской политехники (улица Степана Бандеры, 12). Это и будет началом нашего маршрута.

Национальный университет "Львовская политехника" – одна из старейших технических школ Восточной Европы, основана еще в 1844 году. Здание главного корпуса действительно производит впечатление своим величием.

Главный совет – попробуйте попасть внутрь. Все здание вам точно не позволят осмотреть, но, преимущественно, позволяют полюбоваться росписями в вестибюле. Также обратите внимание на бюст слева от входа – это Юлиан Захаревич, один из ректоров и архитекторов здания, а также один из авторов Кастеливки.



Львовская Политехника / Фото @nakooleg

От главного корпуса пройдитесь несколько минут по улице Бандеры и перед вами предстанет не менее величественное сооружение Органного зала (костела Марии Магдалины). Я всегда советую прийти сюда на концерт, ведь атмосферу органной музыки в живом звучании трудно передать. Но даже если у вас мало времени, хотя бы зайдите внутрь. Интерьер стоит внимания даже без музыкального сопровождения.



Органный зал во Львове / Фото lviv.travel

Сразу напротив – одна из древнейших львовских школ. Она была основана еще в начале 19 века. Это бывшая школа Святой Марии Магдалины, известная как Магдуся.

Читайте также Популярная турфирма Львова попала в скандал из-за экскурсий на языке оккупанта

Исторические виллы Львова: где их искать?

Если обойдете школу слева – увидите первую виллу на вашем пути. Она напоминает настоящий сказочный дом! Ее архитектором и владельцем был Людвик Балдвин-Рамулта (улица Вербицкого, 4).

Вернитесь ко входу в школу и обойдите здание справа – вы окажетесь на улице Кольберга. Пройдите до конца, до начала улицы Котляревского, известной когда-то как улица "на виллах". Под номером один спрятана вилла, окруженная садом. Именно таким этот район видели архитекторы Иван Левинский и Юлиан Захаревич: 64 виллы, окружены зеленью, рядом с озером, подальше от шума города.

Интересно, что некоторым виллам в этом районе давали имена: Мария, Людмила, Юльетка.

Главное – не спешите, пройдитесь по улице, рассматривая детали вилл и доходных домов. И, если какие-то ворота в подъезде открыты, не пренебрегайте возможностью заглянуть внутрь. Ведь никогда не знаешь, где тебя ждут витражи или росписи.

Вот лишь несколько адресов, которые точно привлекут ваше внимание.

Вилла Розвадовского (Котляревского, 27). 3 1927 года здесь работало советское консульство, где в 1933 Николай Лемик убил секретаря консульства и агента ГПУ с целью привлечения внимания властей к Голодомору.

(Котляревского, 27). 3 1927 года здесь работало советское консульство, где в 1933 Николай Лемик убил секретаря консульства и агента ГПУ с целью привлечения внимания властей к Голодомору. Вилла Зубжицкого (Котляревского, 29). Возведена в начале 1890-х годов. Даже через 100 лет она поражает деревянным декором и сохраненной столяркой. Интересно, что часть дома до сих пор принадлежит потомкам первых владельцев.

(Котляревского, 29). Возведена в начале 1890-х годов. Даже через 100 лет она поражает деревянным декором и сохраненной столяркой. Интересно, что часть дома до сих пор принадлежит потомкам первых владельцев. Вилла на Кресте (Чупринки, 21). Похожа на небольшой замок, особенно хороша весной, когда на фасаде цветет глициния. Кроме того, на стенах можно увидеть майолику, сделанную на фабрике Ивана Левинского.

(Чупринки, 21). Похожа на небольшой замок, особенно хороша весной, когда на фасаде цветет глициния. Кроме того, на стенах можно увидеть майолику, сделанную на фабрике Ивана Левинского. Вилла Дашека (Котляревского, 41). Ее владельцем был самый известный кузнец Львова – Ян Дашек. Примеры его работ можно увидеть на Дворце Потоцких, в Армянской церкви, на Музее этнографии и Музее Пинзеля.

(Котляревского, 41). Ее владельцем был самый известный кузнец Львова – Ян Дашек. Примеры его работ можно увидеть на Дворце Потоцких, в Армянской церкви, на Музее этнографии и Музее Пинзеля. Вилла Людмила (Котляревского, 49). Внимательно рассмотрите боковой фасад: там до сих пор можно прочитать имя виллы.

(Котляревского, 49). Внимательно рассмотрите боковой фасад: там до сих пор можно прочитать имя виллы. Доходный дом Адама Дидура (Котляревского, 67). Возведенный Иваном Левинским для известного оперного певца. Если будет возможность – загляните внутрь, чтобы увидеть кованую лестницу.



Вилла на Кресте / Фото "Еспресо.Захід"

Всего за несколько минут, на улице Чупринки, вы увидите неоготический Храм святого Климента Папы. Это бывший костел и монастырский комплекс кармелиток босых. Он до сих пор остается малоизвестным для туристов.

Прошлое столетие было жестоким к церкви: был уничтожен шпиль башни и крыша, некоторое время здесь размещалось гестапо, а в советское время изуродовали алтарь и отделку. Храм вернули общине относительно недавно. Сегодня он принадлежит УГКЦ и снова служит местом молитвы.



Храм святого Климента Папы / Фото со страницы храма

Еще несколько шагов от храма – и вы на территории фабрики Ивана Левинского (Чупринки, 58). Да-да, того самого архитектора и профессора Политехники, виллами и домами которого вы любовались в течение прогулки.

Фабрика начала свою работу в конце 19 века и буквально за 10 лет превратилась в целую империю. А сам Иван Левинский навсегда остался в памяти львовян, как один из самых известных предпринимателей, архитекторов, строителей и меценатов Львова.

К сожалению, от фабрики только несколько зданий в не очень хорошем состоянии. Многие люди проходя мимо и не догадываются, какое это важное и ценное место. В 2025 году в одном из помещений открыли музей-студию Ивана Левинского.

Пройдите еще несколько минут до последней точки нашего маршрута – дворца или, как говорят, замка Юзефа Сосновского (улица Чупринки 50-52). Это здание невозможно обойти взглядом, складывается впечатление, что вы оказались где-то в Венеции.

Дом состоит из двух частей, каждая из которых имеет отдельный вход: в одной жила семья Сосновского, другая – для аренды. Обязательно полюбуйтесь восстановленными росписями на балконе и попробуйте зайти во двор во дворце. Это одно из последних мест во Львове, где все еще можно увидеть деревянную брусчатку.



Замок Юзефа Сосновского / Фото Ellen

Поэтому в следующий раз, когда запланируете прогулку по Львову, выберите не туристические магниты, а улочки таких районов, как Кастеливка. Ведь здесь на каждом шагу вас ждет настоящая история города и его жителей.