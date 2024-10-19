В Одессе застрелили бизнесмена, ранее уличенного в нападении на журналистов, – СМИ

Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на обочине дороги в пригороде Одессы. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.

Об этом пишет "Думская". Сейчас устанавливают обстоятельства стрельбы. Как выяснилось, убитым оказался бизнесмен Геннадий Бейбутян.

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В Одессе застрелили бизнесмена

Тело Геннадия Бейбутяна нашли возле автомобиля погибшего на Старолюстдорфской дороге. По данным журналистов, сейчас следствие отрабатывает несколько версий, среди которых заказное убийство и возможный конфликт на дороге.

Геннадия обнаружили возле автомобиля "Тесла", который стоял на аварийках с открытыми дверями. На теле обнаружили два ранения в области грудной клетки и одно – головы.

Журналисты напоминают, что три года назад, в сентябре 2021 года, Бейбутян фигурировал в скандале о незаконном захвате власти в кооперативе "Лагуна" и нападении на журналистов, которые приехали освещать эту тему.

Геннадий Бейбутян был директором ООО "Автошлях юг", СК "Жилсервис", ООО "Автотех". КСИДБ "Лагуна", ГФОГП "Подразделение содействия правоохранительным органам" и Николаевский филиал ООО "Автотех".

Напомним, что в ночь на пятницу, 4 октября, в поселке Лопатин на Львовщине обнаружили мертвыми местного предпринимателя Руслана Белоуса и его жену Галину Белоус. Их тела с огнестрельными ранениями нашел зять в частном деревянном доме на территории озер возле леса.