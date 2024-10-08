В Польше продолжается расследование жестокого умышленного убийства работника из Украины в мае этого года. О новых деталях преступления написало польское издание Fakt.

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Пытки из-за надуманных обвинений

Преступление произошло в ночь на 12 мая в местности Рокицин под Лемборком (Поморское воеводство).

По данным следствия, 37-летний владелец фермы организовал вечеринку для работников. Впоследствии, во время застолья он потребовал от украинца Николая С. вернуть вымышленный долг, а потом обвинил еще и в шпионаже. Следствие установило, что все обвинения безосновательны.

Решительные отрицания украинца разозлили поляка, поэтому тот попытался заставить его признаться силой.

Вместе с 34-летним товарищем он затащил мужчину в хлев и начал пытать молотком и острыми предметами. После этого они облили жертву бензином и подожгли, снимая все это на видео.

Убийцы продолжали доливать бензин и не тушили пламя, что перекинулось на здание, чтобы оно сгорело и уничтожило следы преступления. Спасатели позже нашли обгоревшее тело.

Тем временем жена фермера сожгла диск с записью пыток.

Последствия пожара / Фото PSP Bytów

Какое наказание грозит преступникам

Полиция задержала всех трех сообщников, однако женщину отпустили под залог в 100 тысяч злотых.

Теперь стало известно, что врачи подтвердили умышленность действий владельца хозяйства, следовательно признали его вменяемым. Ему грозит пожизненное заключение.

Относительно сообщника эксперты еще не готовы дать оценку его вменяемости. Если подтвердится, что он тоже осознавал свои действия, то ему грозит то же наказание.

Жена фермера может сесть за решетку на пять лет за сокрытие следов преступления. Восстановить запись с диска так и не удалось.

Ранее стало известно, что 12 мая в Польше жестоко убили 48-летнего украинского работника на ферме крупного рогатого скота.