У Польщі триває розслідування жорстокого умисного вбивства заробітчанина з України у травні цього року. Про нові деталі злочину написало польське видання Fakt.

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Тортури через надумані звинувачення

Злочин стався в ніч проти 12 травня у місцевості Рокіцин під Лемборком (Поморське воєводство).

За даними слідства, 37-річний власник ферми організував вечірку для працівників. Згодом, під час застілля він почав вимагати від українця Миколи С. повернути вигаданий борг, а потім звинуватив ще й у шпигунстві. Слідство встановило, що всі звинувачення безпідставні.

Рішучі заперечення українця розлютили поляка, тож той спробував змусити його зізнатися силою.

Разом із 34-річним товаришем він затягнув чоловіка до стодоли та почав катувати молотком та гострими предметами. Після цього вони облили жертву бензином та підпалили, знімаючи усе це на відео.

Вбивці продовжували доливати бензин та не гасили полум’я, що перекинулося на будівлю, аби вона згоріла та знищила сліди злочину. Рятувальники пізніше знайшли обгоріле тіло.

Тим часом дружина фермера спалила диск із записом тортур.

Наслідки пожежі / Фото PSP Bytów

Яке покарання загрожує злочинцям

Поліція затримала усіх трьох спільників, однак жінку відпустили під заставу у 100 тисяч злотих.

Тепер стало відомо, що лікарі підтвердили умисність дій власника господарства, отже визнали його осудним. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Щодо спільника експерти ще не готові дати оцінку його осудності. Якщо підтвердиться, що він теж усвідомлював свої дії, то йому загрожує те ж покарання.

Дружина фермера може сісти за ґрати на п’ять років за приховування слідів злочину. Відновити запис з диска так і не вдалося.

Раніше стало відомо, що 12 травня у Польщі жорстоко вбили 48-річного українського заробітчанина на фермі великої рогатої худоби.