По словам журналистов, авария произошла в субботу вечером, около 22:00. Об этом сообщило польское издание RMF24.

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Трое подростков попали в страшную аварию

Отмечается, что водитель автомобиля Audi на прямом участке дороги съехал в кювет, после чего авто перевернулось.

В момент аварии в салоне автомобиля находились 17-летний парень и две девушки возрастом 15 и 16 лет. После ДТП все они были доставлены в больницу с "очень серьезными травмами".

Мы выясняем, кто был за рулем и почему водитель не справился с управлением. Ни один из участников не имел водительских прав. У всех взята кровь на анализ на содержание алкоголя и наркотиков,

– сообщили правоохранители.

Напомним, неделю назад в Польше в ДТП попал автобус, который перевозил юношескую футбольную команду. В результате аварии погибли два человека, в частности, тренер. Еще по меньшей мере 18 человек – получили ранения.