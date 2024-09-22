Польские СМИ сообщили, что трагическое ДТП произошло в селе Лехув Кельцеского уезда на национальной дороге № 74 вчера вечером, 21 сентября.

Смотрите также Смертельное ДТП с детьми в Хмельницкой области: водителю автобуса объявили подозрение

По данным полиции, 65-летний водитель микроавтобуса, который ехал в направлении Опатува, по неизвестным причинам выехал со своей полосы, врезался в дерево, после чего – перевернулся на правый бок.



Автобус врезался в дерево / Фото RMF24

Водитель и тренер погибли на месте

В автобусе на момент ДТП находились юные футболисты из Озарова в возрасте от 16 до 18 лет и их тренер.

В результате аварии 65-летний водитель автобуса погиб на месте. Также по меньшей мере 18 человек получили ранения, 14 из них были доставлены в больницы в Кельце, в Опатове и Сташуве.

Кроме того, 43-летний тренер футболистов умер в больнице через несколько часов после аварии.

На месте аварии работали спасательные службы / Фото Na Drodze Świętokrzyskie

Что произошло

Пассажиры автобуса рассказали, что водитель потерял сознание и въехал прямо в дерево. По словам ребят, если бы не тренер, который схватил руль и повернул его, они бы врезались в дерево по центру.

К слову, 20 июля в Польше возле границы с Германией микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП. В результате этого пострадали 9 человек, среди них есть дети.