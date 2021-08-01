В Германии будут судить 100-летнего охранника: мужчина работал в концлагере

Мужчину, которому исполнилось 100 лет, будут судить в Германии. Он работал охранником в концлагере Заксенхаузен.

Рассмотрение дела в районном суде Нойруппина должно начаться в октябре 2021 года. В концлагере убили примерно 20 тысяч человек.

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В Германии будут судить 100-летнего мужчину

После окончания Второй мировой прошло уже более 76 лет, однако в Германии проведут очередной суд над нацистом. Подозреваемый служил в концлагере Заксенхаузен с января 1942 года по февраль 1945 года.

Как отметила исследовательница Берлинского документационного центра "Типология террора" Стефани Бора, убийства не имеют срока давности. Даже пожилые люди должны отвечать за это в суде. Адвокат Томас Вальтер, представлявший истцов в последних нацистских процессах, считает этот суд необходимым.

Заксенхаузен был местом для нацистского руководства, их заблуждения и господства над жизнью и смертью. Многие бывшие заключенные являются сверстниками с обвиняемыми и надеются на справедливость,

– пояснил Вальтер.

Что известно о концлагере Заксенхаузен