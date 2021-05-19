Немецкое правительство проводило политику присоединения австрийских территорий еще задолго до начала Первой мировой войны. Соглашение о взаимопомощи в случае нападения Российской империи страны подписали еще в 1879 году.

Читайте также Сменили один диктаторский режим на другой: чем закончилась кровавая Кубинская революция

Когда страны начали стремиться к объединению

Через некоторое время, в 1891 году, Австро-Венгрия и Германская империя образовали "Пангерманский союз", который за 3 года сменил свое название на "Общегерманский союз". Он просуществовал до начала Второй мировой войны и был направлен на объединение всего немецкого сообщества и борьбу против национальных меньшинств.

Стремление к объединению 2 стран после Первой мировой войны были заметны по обе стороны границы. Однако такие действия были запрещены заключенными в 1919 году Версальским и Сен-Жерменским мирными договорами.



Подписание Версальского мирного договора / Фото Имперского военного музея

Кроме того, еще через 3 года был принят Женевский протокол, который запрещал аншлюс даже в форме экономического союза государств.

Что известно о сборнике "Проблема аншлюса"

Идея аннексии зарубежных территорий не покидала немецкое правительство. В 1927 году в Германии был издан сборник под названием "Проблема аншлюса". Он содержал карту с подписью "Национальные немецкие земли в прошлом и современности".

В так называемую "срединную Европу" на карте входили: Германия, Австрийская Республика, значительная часть Чехословацкой Республики, южная Польша, территория Познани и Данцигский коридор, итальянский Тироль, Голландия, часть Швейцарии, Бельгии и Королевства Венгрия, западные земли Королевства Румыния и северная Италия.

К теме Спас десятки тысяч евреев: как Советский Союз скрывал сведения о Рауле Валленберге

Далее в сборнике было отмечено, что решение вопросов по истории Германии очень обострилось и только твердость позиции может обеспечить внутреннее единство Центральной Европы против давления государств Запада и Востока.

Также отмечалось, что территория немецкого заселения распространяется далеко за пределы границ Германии – по всей территории Центральной Европы.

Кто выступал против создания союза

Следующая попытка объединить Австрию и Германию состоялась в 1931 году. Тогда было объявлено создание таможенного союза. Австрийский канцлер Шобер с немецким министром иностранных дел Курциусом уже даже успели подписать соглашение о едином таможенном законе и ликвидации таможенной границы.



Йохан Шобер / Фото Wikiwand

Однако Франция и Англия, не мешкая, решительно выступили против создания союза. Тогда вопрос выдвинули на рассмотрение Лиги Наций, которая передала его в Постоянный международный трибунал. Поэтому странам пришлось отказаться от идеи такого объединения.

Какую роль в объединении сыграл Муссолини

К попытке реализовать аншлюс вернулся уже Адольф Гитлер. В 1934 году немецкие и австрийские нацисты организовали попытку государственного переворота. Во время этого был убит канцлер Австрии и сторонник ее независимости Энгельберт Дольфус. Так называемые протестующие и вооруженные отряды нацистов в ряде городов требовали аншлюса.

На эти события отреагировал итальянский диктатор Бенито Муссолини. Он приказал мобилизовать на альпийском перевале Бреннер, который расположен на границе Италии и Австрии, 4 военные дивизии.



Бенито Муссолини / Фото AFP

Сам Муссолини немедленно прокомментировал убийство австрийского канцлера, осудив действия Гитлера.

Германский канцлер не раз давал обещание уважать независимость Австрии, но события последних дней со всей очевидностью показали, намерен ли Гитлер соблюдать свои слова перед Европой. Нельзя подходить с обычными моральными мерками к человеку, который с таким цинизмом попирает элементарные законы порядочности,

– заявлял Муссолини.

В то же время диктатор известил о готовности итальянцев помочь австрийскому правительству.

Муссолини наладил отношения с Гитлером

Война с Италией не входила в планы Гитлера, поэтому государственный переворот и аннексию Австрии ему пришлось на некоторое время отложить. Уже в следующем году Германии удалось наладить свои отношения с Италией. В 1935 году итальянское государство начало войну против Эфиопии.

Агрессию Муссолини осудили все члены Лиги Наций и приняли решение бойкотировать итальянские товары. В то же время политику Муссолини поддержало правительство Германии, а в мае 1936 года Гитлер направил диктатору открытку с поздравлением по поводу его победы в войне.



Бенито Муссолини и Адольф Гитлер / Фото AFP

Гитлер решился на решительные действия

Несмотря на то, что с этого времени отношения Муссолини и Гитлера наладились, итальянский диктатор еще несколько лет не признавал идею аншлюса. Однако когда Гитлер убедился, что ни одна из стран Европы не поддержит войну Италии против Германии из-за австрийского вопроса, он решился на решительные действия.

Уже 12 февраля 1938 года в Зальцбурге состоялась встреча Гитлера с австрийским Канцлером Куртом фон Шушнигом и министром иностранных дел Австрии Гвидо Шмидтом. Он требовал от канцлера убедить президента Вильгельма Микласа допустить к власти австрийских нацистов. В то же время Гитлер выдвинул ультиматум, что в случае отказа от предложенных им условий, через 3 дня Германия начнет вооруженный конфликт на их территории.

Сразу после встречи Гитлер приказал сосредоточить на границе с Австрией войска, чтобы сымитировать серьезность своих намерений. Такой план сработал. Президент Австрии сдал свои позиции в последний день отведенного Гитлером срока.

Читайте также Конфликт между Индией и Пакистаном: интересные факты о незавершенном кровавом противостоянии

Для того чтобы выполнить условия соглашения, австрийское правительство было вынуждено амнистировать нацистов, учитывая и тех, кого обвиняли в убийстве канцлера Энгельберта Дольфуса. Кроме того, на пост министра безопасности был назначен нацист и сторонник аншлюса Артур Зейсс-Инкварт. Вскоре канцлер Шушниг предпринял попытку помешать аннексии Австрии и объявил плебисцит.

Справка. Плебисцит – всенародное голосование по вопросу государственной принадлежности определенной территории или политической судьбы государства.

Он надеялся, что изменить ход событий смогут австрийцы, которые не поддержат во время голосования потерю независимости. Гитлер отреагировал мгновенно, угрожая военным вторжением. Чтобы доказать свою решимость, он, не дожидаясь ответа, 12 марта приказал ввести войска в Австрийскую Республику. На этот раз государственный переворот был успешен. Шушниг был вынужден отменить плебисцит и подать в отставку.

Когда состоялся аншлюс

Новым канцлером, несмотря на сопротивление президента Австрии, был назначен Артур Зейсс-Инкварт. Уже на следующий день после военного вторжения Германии был обнародован закон, который включал Австрийскую Республику в Третий Рейх.



Гитлер объявляет аншлюс / Фото German Federal Archive

Почти через месяц, а именно 10 апреля 1938 года, под тщательным контролем нацистов на территории Австрии состоялся референдум. Если верить его данным, 99,73% австрийцев проголосовали за присоединение государства к Третьему Рейху.

Несмотря на то, что Германия серьезно нарушила Версальский и Сен-Жерменский мирные договоры, ни Великобритания, ни Франция решительно не выступили против аннексии. Протест в обращении к Лиге Наций выразили лишь Советский Союз и Мексика.

Австрия восстановила независимость

Благодаря аншлюсу под контроль нацистской Германии перешли важные австрийские компании, вооружение и армия. Оккупация длилась до 1945 года, когда наконец произошло изгнание нацистов и Австрия восстановила свою независимость.

Аннексия Австрии была признана актом агрессии и осуждена во время Нюрнбергского процесса. Чтобы предотвратить повторение истории, 15 мая 1955 года в Вене подписали государственный договор, который запретил присоединение Австрийской Республики к Германии.