Во второй половине XX века на Кубе вспыхнуло вооруженное восстание. Оно продолжалось в течение шести лет и полностью изменило правление на острове.

В результате оппозиционного движения свергли диктаторский режим Фульхенсио Батисты. В то же время новое правительство возглавил революционер Фидель Кастро.

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Захват власти Фульхенсио Батистой

Островная республика в акватории Карибского моря до революции почти полностью зависела от инвестиций со стороны Соединенных Штатов Америки.

Справка. Более 60% всех экспортируемых кубинских товаров были сосредоточены на американский рынок.

Экономика государства пополнялась прежде всего за счет производства сахара и табака. Почти половину этой промышленности контролировали монополии США. Также штатам принадлежал значительный процент прибыли от кубинских:

электроэнергетики;

нефтеперерабатывающей и добывающей промышленности;

туристического бизнеса.

Кроме того, на Кубе располагалась военно-морская база США. Несмотря на довольно неплохое экономическое положение Кубы, основная масса населения проживала на острове за чертой бедности, что, безусловно, подавляло общее настроение жителей.

В 1952 году власть на острове захватил политический и военный деятель Фульхенсио Батиста, который уже возглавлял государство в начале 40-х годов. Однако на этот раз он не собирался никому уступать свое место и ввел фактически диктаторский режим. При его правлении в стране:

отменили конституцию;

запретили многие политические партии;

происходили массовые репрессии;

аресты противников режима;

похищения;

заказные убийства. Такие события только усиливали недовольство жителей, которое в итоге вылилось в массовые протесты.

Фидель Кастро руководил движением против диктатуры

Движение против диктатуры возглавил молодой революционер Фидель Кастро. Вместе со своими единомышленниками он создал подпольную организацию, в рамках которой проходила подготовка к вооруженному восстанию.

Утром 26 июля 1953 года 165 подпольщиков под руководством Кастро пошли в атаку на военную казарму "Монкада". Группа надеялась неожиданно захватить казарму с еще сонными солдатами, отобрать у них оружие и таким образом получить вооружение для дальнейшей борьбы.

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Однако план оказался неудачным: нападение успешно отбили, на месте погибли 6 революционеров, еще 55 из них убили в течение следующих дней. В стране произошла волна арестов и Фиделя Кастро с товарищами осудили на срок 15 лет лишения свободы.

Речь революционера

В октябре того же года во время суда Кастро произнес речь, которая стала основой будущей революционной организации под названием "Движение 26 июля". В ней он обвинил диктатуру в преступлениях против народа и сообщил о целях революционеров:

свергнуть режим;

восстановить демократические свободы;

ликвидировать зависимость Кубы от иностранного капитала.

В конце речи Кастро сказал: "Вы можете меня осудить, но история меня оправдает".

Через 2 года кампания солидарности с героями "Монкады" поспособствовала освобождению Кастро и его приятелей. Революционер уехал в Мексику, где продолжил планировать вооруженное восстание на родном острове.

В Мексике к нему присоединился аргентинский революционер Эрнесто Че Гевара, который вскоре стал одним из передовых деятелей движения сопротивления диктаторскому режиму на Кубе.



Эрнесто Че Гевара / Фото из музея революционера

В конце ноября 1956 года Фидель Кастро при поддержке 82 товарищей отправился на яхте "Гранма", которая предназначалась всего для девяти человек, в сторону Кубы. Высадку на острове запланировали через 5 дней.

Кто стал руководителями революции

Именно в этот день в кубинской провинции Орьенте руководитель "Движения 26 июля" должен был поднять восстание, которое бы в дальнейшем поддержала группа во главе с Фиделем. Но яхта прибыла с опозданием, к тому времени режим Батисты уже успел подавить протест. Революционерам пришлось незаметно пробираться к тайному месту встречи членов организации. Туда удалось добраться лишь 22 революционерам, среди которых были:

братья Фидель и Рауль Кастро;

Эрнесто Че Гевара;

Рамиро Вальдес;

Хуан Боске. Именно эти люди стали руководителями Кубинской революции.

С этого времени партизанский отряд Кастро периодически совершал нападения на воинские подразделения и накапливал вооруженные запасы. Популярность революционеров среди населения росла, поэтому люди все больше старались им помогать.

В марте 1957 года в Гаване произошла попытка захвата президентского дворца и физического уничтожения Батисты. Тогда действующему президенту удалось скрыться в тайном подвальном помещении, а 50 участников нападения убили на месте.

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В то же время еще одной группе недавно созданного на Кубе "Революционного директората" удалось захватить радиостанцию. Почти все они погибли во время столкновений с полицией, однако успели передать в эфире призыв к восстанию.



Флаг движения "26 июля" / Фото из Википедии

Революционное движение на территории острова непрестанно распространялось. В начале сентября 1957 года в Сьенфуэгосе восстал гарнизон военно-морской базы. Бунтари захватили город, вооружили население и вместе с ним стали на оборону против правительственных сил.

Коммунисты присоединились к борьбе повстанцев

На протяжении всего следующего года Кастро формировал партизанские колонны, которые осуществляли наступления в разных провинциях острова. Такие события в государстве не оставили равнодушными коммунистов, которые в начале 1958 года признали армию, которую возглавлял Фидель, основной силой революции.

Коммунисты активно присоединились к борьбе повстанцев и даже организовали собственный отряд. Несмотря на то, что повстанческие отряды значительно уступали численностью правительственным, им каждый раз удавалось одерживать победу и наносить большие потери противнику.

Армия Батисты постепенно разваливалась. Вскоре на Кубе уже присутствовали советские войска, которые болели за становление на острове коммунистического режима.



Фидель Кастро / Фото из библиотеки Конгресса США

США в свою очередь прекратили военную помощь Батисте и осудили многочисленные нарушения им прав человека. Поэтому, оставшись один на один с сопротивлением, в ночь на 1 января 1959 года Батиста был вынужден бежать из Кубы.

Новое правительство и возвращение к диктатуре

Уже утром в Гаване сформировалась военная хунта, попытавшаяся захватить власть. Однако повстанцы быстро вытеснили ее из города и в стране началась всеобщая политическая забастовка.

На острове стало появляться большое количество группировок и организаций, претендовавших на свою долю власти. Происходили массовые самовольные захваты помещений.

Революционное правительство Кастро

Фидель Кастро 4 января 1959 года выступил с речью в городе Камагуэй. Он призвал народ прекратить всеобщую забастовку и объявил о победе революции. Через несколько дней Кастро снова произнес речь, на этот раз – в столице, а уже в следующем месяце он сформировал революционное правительство.

В июле того же года президентом страны стал Освальдо Торрадо, возглавлявший страну до 1976 года. В то же время Фиделя Кастро назначили премьер-министром.

Новое правительство приступило к осуществлению социально-экономических реформ. В следующем году провели национализацию компаний и банков, принадлежавших американским монополиям. Отношения с США начали обостряться, а на Кубе постепенно начал устанавливаться коммунистический режим.



Фидель Кастро и Че Гевара / Фото из музея Че Гевары

Уже в апреле 1962 года Кастро лично объявил Кубинскую революцию "социалистической" и всеми способами способствовал сближению государства с Советским Союзом. Такой курс поддерживали далеко не все кубинцы. После прихода к власти Кастро с острова в США эмигрировали более миллиона граждан.

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Режим Фиделя Кастро принял ту же диктаторскую форму, что и бывшего главы Кубы. Несмотря на то, что при его правлении не было публиковано никаких данных о количестве убитых противников режима, исследователи утверждают, что их численность значительно больше, чем у кровавого диктатора Батисты.