Сменили один диктаторский режим на другой: чем закончилась Кубинская революция
Во второй половине XX века на Кубе вспыхнуло вооруженное восстание. Оно продолжалось в течение шести лет и полностью изменило правление на острове.
Источник:"Одна история" на 24 канале
В результате оппозиционного движения свергли диктаторский режим Фульхенсио Батисты. В то же время новое правительство возглавил революционер Фидель Кастро.
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Захват власти Фульхенсио Батистой
Островная республика в акватории Карибского моря до революции почти полностью зависела от инвестиций со стороны Соединенных Штатов Америки.
Экономика государства пополнялась прежде всего за счет производства сахара и табака. Почти половину этой промышленности контролировали монополии США. Также штатам принадлежал значительный процент прибыли от кубинских:
- электроэнергетики;
- нефтеперерабатывающей и добывающей промышленности;
- туристического бизнеса.
Кроме того, на Кубе располагалась военно-морская база США. Несмотря на довольно неплохое экономическое положение Кубы, основная масса населения проживала на острове за чертой бедности, что, безусловно, подавляло общее настроение жителей.
В 1952 году власть на острове захватил политический и военный деятель Фульхенсио Батиста, который уже возглавлял государство в начале 40-х годов. Однако на этот раз он не собирался никому уступать свое место и ввел фактически диктаторский режим. При его правлении в стране:
- отменили конституцию;
- запретили многие политические партии;
- происходили массовые репрессии;
- аресты противников режима;
- похищения;
- заказные убийства. Такие события только усиливали недовольство жителей, которое в итоге вылилось в массовые протесты.
Фидель Кастро руководил движением против диктатуры
Движение против диктатуры возглавил молодой революционер Фидель Кастро. Вместе со своими единомышленниками он создал подпольную организацию, в рамках которой проходила подготовка к вооруженному восстанию.
Утром 26 июля 1953 года 165 подпольщиков под руководством Кастро пошли в атаку на военную казарму "Монкада". Группа надеялась неожиданно захватить казарму с еще сонными солдатами, отобрать у них оружие и таким образом получить вооружение для дальнейшей борьбы.
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Однако план оказался неудачным: нападение успешно отбили, на месте погибли 6 революционеров, еще 55 из них убили в течение следующих дней. В стране произошла волна арестов и Фиделя Кастро с товарищами осудили на срок 15 лет лишения свободы.
Речь революционера
В октябре того же года во время суда Кастро произнес речь, которая стала основой будущей революционной организации под названием "Движение 26 июля". В ней он обвинил диктатуру в преступлениях против народа и сообщил о целях революционеров:
- свергнуть режим;
- восстановить демократические свободы;
- ликвидировать зависимость Кубы от иностранного капитала.
В конце речи Кастро сказал: "Вы можете меня осудить, но история меня оправдает".
Через 2 года кампания солидарности с героями "Монкады" поспособствовала освобождению Кастро и его приятелей. Революционер уехал в Мексику, где продолжил планировать вооруженное восстание на родном острове.
В Мексике к нему присоединился аргентинский революционер Эрнесто Че Гевара, который вскоре стал одним из передовых деятелей движения сопротивления диктаторскому режиму на Кубе.
Эрнесто Че Гевара / Фото из музея революционера
В конце ноября 1956 года Фидель Кастро при поддержке 82 товарищей отправился на яхте "Гранма", которая предназначалась всего для девяти человек, в сторону Кубы. Высадку на острове запланировали через 5 дней.
Кто стал руководителями революции
Именно в этот день в кубинской провинции Орьенте руководитель "Движения 26 июля" должен был поднять восстание, которое бы в дальнейшем поддержала группа во главе с Фиделем. Но яхта прибыла с опозданием, к тому времени режим Батисты уже успел подавить протест. Революционерам пришлось незаметно пробираться к тайному месту встречи членов организации. Туда удалось добраться лишь 22 революционерам, среди которых были:
- братья Фидель и Рауль Кастро;
- Эрнесто Че Гевара;
- Рамиро Вальдес;
- Хуан Боске. Именно эти люди стали руководителями Кубинской революции.
С этого времени партизанский отряд Кастро периодически совершал нападения на воинские подразделения и накапливал вооруженные запасы. Популярность революционеров среди населения росла, поэтому люди все больше старались им помогать.
В марте 1957 года в Гаване произошла попытка захвата президентского дворца и физического уничтожения Батисты. Тогда действующему президенту удалось скрыться в тайном подвальном помещении, а 50 участников нападения убили на месте.
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В то же время еще одной группе недавно созданного на Кубе "Революционного директората" удалось захватить радиостанцию. Почти все они погибли во время столкновений с полицией, однако успели передать в эфире призыв к восстанию.
Флаг движения "26 июля" / Фото из Википедии
Революционное движение на территории острова непрестанно распространялось. В начале сентября 1957 года в Сьенфуэгосе восстал гарнизон военно-морской базы. Бунтари захватили город, вооружили население и вместе с ним стали на оборону против правительственных сил.
Коммунисты присоединились к борьбе повстанцев
На протяжении всего следующего года Кастро формировал партизанские колонны, которые осуществляли наступления в разных провинциях острова. Такие события в государстве не оставили равнодушными коммунистов, которые в начале 1958 года признали армию, которую возглавлял Фидель, основной силой революции.
Коммунисты активно присоединились к борьбе повстанцев и даже организовали собственный отряд. Несмотря на то, что повстанческие отряды значительно уступали численностью правительственным, им каждый раз удавалось одерживать победу и наносить большие потери противнику.
Армия Батисты постепенно разваливалась. Вскоре на Кубе уже присутствовали советские войска, которые болели за становление на острове коммунистического режима.
Фидель Кастро / Фото из библиотеки Конгресса США
США в свою очередь прекратили военную помощь Батисте и осудили многочисленные нарушения им прав человека. Поэтому, оставшись один на один с сопротивлением, в ночь на 1 января 1959 года Батиста был вынужден бежать из Кубы.
Новое правительство и возвращение к диктатуре
Уже утром в Гаване сформировалась военная хунта, попытавшаяся захватить власть. Однако повстанцы быстро вытеснили ее из города и в стране началась всеобщая политическая забастовка.
На острове стало появляться большое количество группировок и организаций, претендовавших на свою долю власти. Происходили массовые самовольные захваты помещений.
Революционное правительство Кастро
Фидель Кастро 4 января 1959 года выступил с речью в городе Камагуэй. Он призвал народ прекратить всеобщую забастовку и объявил о победе революции. Через несколько дней Кастро снова произнес речь, на этот раз – в столице, а уже в следующем месяце он сформировал революционное правительство.
В июле того же года президентом страны стал Освальдо Торрадо, возглавлявший страну до 1976 года. В то же время Фиделя Кастро назначили премьер-министром.
Новое правительство приступило к осуществлению социально-экономических реформ. В следующем году провели национализацию компаний и банков, принадлежавших американским монополиям. Отношения с США начали обостряться, а на Кубе постепенно начал устанавливаться коммунистический режим.
Фидель Кастро и Че Гевара / Фото из музея Че Гевары
Уже в апреле 1962 года Кастро лично объявил Кубинскую революцию "социалистической" и всеми способами способствовал сближению государства с Советским Союзом. Такой курс поддерживали далеко не все кубинцы. После прихода к власти Кастро с острова в США эмигрировали более миллиона граждан.
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Режим Фиделя Кастро принял ту же диктаторскую форму, что и бывшего главы Кубы. Несмотря на то, что при его правлении не было публиковано никаких данных о количестве убитых противников режима, исследователи утверждают, что их численность значительно больше, чем у кровавого диктатора Батисты.
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