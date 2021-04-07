Идея клонировать живые организмы возникла еще в середине XX века. В то же время создавать копии существ – очень сложное дело, поэтому ученым удалось это не сразу.

В результате научное чудо случилось и в мире состоялось первое успешное клонирование животного. Исследователям пришлось пережить ряд неудачных попыток в этом деле.

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Первые эксперименты по клонированию

Сейчас доказано, что клонировать существ, которые размножаются половым путем, можно двумя способами.

• Прежде всего – это перенос ядра клетки субъекта, которого хотят дублировать, и введение его в яйцеклетку, после нейтрализации в ней существующего ядра. Так ядро ​​клетки будет идентично генетическому коду дублированного организма.

• Другой способ – расщепление эмбрионов, то есть искусственное формирование идентичных близнецов.

Эксперименты по клонированию животных еще во второй половине XX века начали проводить первым способом. Сначала их проводили на лягушках и мышах, некоторые из них даже были успешными.

Однако для того, чтобы доказать реальность этого способа, ученые считали необходимым клонировать одно из домашних животных.

Рождение первой клонированной овцы

Так подопытными ученых стали овцы. После нескольких неудачных попыток идею удалось воплотить шотландским ученым из Рослинского университета Киту Кэмпбеллу и Яну Вилмуту.



Ян Вилмут с овцой Долли / Фото The Roslin Institute

5 июля 1996 года в Шотландии, в городе Митлодиан, родилась первая клонированная овечка Долли. В течение 7 месяцев исследователи тщательно скрывали эту новость, очевидно, чтобы убедиться, что с их творением все в порядке.

Так, пресса сообщила об их невероятном достижении только в феврале 1997 года.

Что известно про овечку Долли

Согласно показаниям ученых, Долли была единственной овечкой, которой удалось родиться с 29 существующих искусственно созданных эмбрионов.

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Она была точной генетической копией овцы-донора клетки. Сначала ей присвоили идентификационный номер, а имя овечка получила только после того, как ученые убедились в ее жизнеспособности.

Назвали же животное якобы в честь американской певицы кантри Долли Партон, которую любил слушать личный ветеринар овечки.



Долли была точной генетической копией овцы-донора / Фото PA Images

Однако жизнь животного не была слишком длинной и тем более счастливой. Принимая во внимание то, что в среднем такой вид живет до 10 – 12 лет, Долли удалось прожить лишь половину отведенного времени.

Проблемы со здоровьем Долли

В 2002 году у животного развилось и прогрессировало заболевание легких, вызванное ретровирусом. Такие болезни часто появляются в старых овец, однако ученые уверены, что этот факт никак не свидетельствовал о преждевременном старении Долли.

Кроме того, овечка страдала от артрита, вызванного избыточным весом. Обе проблемы могли возникнуть у Долли из-за ее необычного образа жизни.



Овечка Долли страдала от артрита / Фото The Roslin Institute

Поскольку животное находилось в помещении под постоянным наблюдением ученых, его не часто выпускали выпасаться с другими овцами или по крайней мере гулять. Именно этот фактор мог сказаться на физическом состоянии Долли.

14 февраля 2003 года, когда состояние овечки стало критическим, было принято решение ее усыпить. Это было очень непросто, ведь за свою короткую жизнь овечка успела стать любимицей многих людей, а также родить 6 ягнят.

После смерти ее мумифицировали и передали в Эдинбургский музей, где на легендарную Долли могут посмотреть все желающие.

Последствия успешного эксперимента по клонированию

Такой успех в изучении генетики подтолкнул ученых продолжить свои опыты, теперь они распространились и на других млекопитающих.

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Дальнейшее развитие этой сферы вселяло надежду, что такой способ размножения сможет предотвратить вымирание видов, а также сделает возможным создание новых, искусственных видов и пород, или даже возрождение давно вымерших.

Разглашение новости об успешном клонировании одновременно спровоцировало этические и религиозные споры. В результате правительства некоторых стран даже прекратили финансирование подобных исследований или же и вовсе запретили их на законодательном уровне.

Однако эти ограничения не остановили ученых, поэтому многие из них продолжили работать подпольно. Такие исследования практикуют, в частности, в Китае, где клонирование животных достигло большого прогресса.

Проводили ли в Корее эксперименты над людьми

Замалчивание информации также связано с многочисленными слухами относительно экспериментов ученых над людьми. Такие сведения распространялись об исследователе из Южной Кореи.

В 2005 году ему первому удалось успешно клонировать собаку, получившую имя Снуппи. Щенок был породы афганская борзая, из двух эмбрионов удалось выжить именно ему.



В 2005 году в Южной Корее удалось успешно клонировать собаку / Фото Sohu

Снуппи не стал изолированным испытуемым, как Долли, и вел счастливую жизнь обычного пса. После этого эксперимента ученый уволился из Сеульского университета, где проводил опыты, а в научной среде начали поговаривать, что он занялся собственными исследованиями человеческих эмбрионов.

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Такие свидетельства подняли волну возмущения, но официального подтверждения слухов не было. Кроме Долли и Снуппи, ученые успешно клонировали еще ряд животных:

корову;

козла;

кошку;

кролика;

быка;

оленя;

хорька;

и даже верблюда, а точнее верблюдицу Инджаз.

Клонирование верблюдов в ОАЭ

Клонирование верблюдицы удалось провести в Дубайском Центре репродукции верблюдов. Она появилась на свет 8 апреля 2009 года, а клетки яичников для ее создания были взяты из замороженных в жидком азоте клеток верблюдицы, убитой еще в 2005 году.

После рождения Инджаз ее ДНК идентичность с донором была доказана в лаборатории, что очень порадовало причастных к этому делу ученых.



Клонирование Инджаз провели в Дубайском Центре репродукции верблюдов / Фото Noori Tribe

Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах довольно популярными и прибыльными являются гонки верблюдов. Так у бизнесменов появилась возможность клонировать породистых верблюдов, которые уже стали чемпионами в этом виде спорта.

С тех пор клонирование этих животных в ОАЭ совершенствуют и проводят все чаще.

Доходное звено "дублирования"

Сейчас клонирование животных уже не является чем-то фантастическим.

В США ученые-генетики сделали такой способ размножения своеобразным бизнесом. Состоятельные владельцы животных готовы платить немалые деньги за возможность клонировать своего умершего питомца.

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Еще одним прибыльным звеном в этой сфере является дублирование породистых животных, которые также пользуются здесь большой популярностью.