Ідея клонувати живі організми виникла ще в середині XX століття. Водночас створювати копії істот – дуже складна справа, тож науковцям вдалося це не одразу.

В результаті наукове диво трапилося і у світі відбулось перше успішне клонування тварини. Дослідникам довелося пережити низку невдалих спроб у цій справі.

До теми Всесвітня столиця розваг: Лас-Веґас за кілька десятиліть досяг шаленого успіху

Перші експерименти з клонування

Наразі доведено, що клонувати істот, які розмножуються статево, можна двома способами.

• Передусім – це перенесення ядра клітини суб'єкта, якого хочуть дублювати і введення його у яйцеклітину, після нейтралізації в ній існуючого ядра. Так ядро клітини матиме ідентичний генетичний код дубльованого організму.

• Інший спосіб – розщеплення ембріонів, тобто штучне формування ідентичних близнюків.

Експерименти з клонування тварин ще у другій половині XX століття розпочали проводити першим способом. Спершу їх проводили на жабах і мишах, деякі з них навіть були успішними.

Однак для того, щоб довести реальність цього способу, вчені вважали за необхідне клонувати одну зі свійських тварин.

Народження першої клонованої вівці

Так піддослідними науковців стали вівці. Після кількох невдалих спроб ідею вдалося втілити шотландським вченим з Рослінського університету Кіту Кемпбеллу та Яну Вілмуту.



Ян Вілмут з вівцею Доллі / Фото The Roslin Institute

5 липня 1996 року в Шотландії, у місті Мітлодіан, народилася перша клонована овечка Доллі. Впродовж 7 місяців дослідники ретельно приховували цю новину, вочевидь, щоб впевнитися, що з їхнім творінням все гаразд.

Так преса сповістила про їхнє неймовірне досягнення лише у лютому 1997 року.

Що відомо про овечку Доллі

Згідно зі свідченнями вчених, Доллі була єдиною овечкою, якій вдалося народитися з 29 існуючих штучно створених ембріонів.

Зверніть увагу Вдалося клонувати рідкісну тварину, яку вважали вимерлою: фото, відео

Вона була точною генетичною копією вівці-донора клітини. Спершу їй присвоїли ідентифікаційний номер, а своє ім'я овечка отримала лише після того, коли вчені переконалися у її життєздатності.

Назвали ж тварину нібито на честь американської співачки кантрі Доллі Партон, яку любив слухати особистий ветеринар овечки.



Доллі була точною генетичною копією вівці-донора / Фото PA Images

Проте життя тварини не було надто довгим і тим більше щасливим. Беручи до уваги те, що в середньому такий вид живе до 10 – 12 років, Доллі вдалося прожити лише половину відведеного часу.

Проблеми зі здоров'ям Доллі

У 2002 році у тварини розвинулося і прогресувало захворювання легень, спричинене ретровірусом. Такі хвороби часто з'являються у старих овець, проте вчені впевнені, що цей факт ніяк не свідчив про передчасне старіння Доллі.

Окрім того, овечка страждала від артриту, викликаного надмірною вагою. Обидві проблеми могли виникнути у Доллі через її незвичний спосіб життя.



Овечка Доллі страждала від артриту / Фото The Roslin Institute

Оскільки тварина перебувала у приміщенні під постійним наглядом вчених, її не часто випускали випасатися з іншими вівцями або принаймні гуляти. Саме цей фактор міг позначитися на фізичному стані Доллі.

14 лютого 2003 року, коли стан овечки став критичний, було прийнято рішення її приспати. Це було дуже непросто, адже за своє коротке життя овечка встигла стати улюбленицею багатьох людей, а також народити 6 ягнят.

Після смерті її муміфікували і передали до Единбурзького музею, де на легендарну Доллі можуть подивитися всі охочі.

Наслідки успішного експерименту з клонування

Такий успіх у вивченні генетики підштовхнув вчених продовжити свої досліди, тепер вони поширилися й на інших ссавців.

Актуально Курйозний обман: у китайському зоопарку замість лева показували собаку – відео

Подальший розвиток цієї сфери вселяв надію, що такий спосіб розмноження зможе запобігти вимиранню видів, а також уможливить створення нових, штучних видів і порід, або ж навіть відродження давно вимерлих.

Розголошення новини про успішне клонування водночас спровокувало етичні та релігійні суперечки. Внаслідок цього уряди деяких країн навіть припинили фінансування подібних досліджень або ж і зовсім заборонили їх на законодавчому рівні.

Проте ці обмеження не зупинили вчених, тож багато з них продовжили працювати підпільно. Такі дослідження практикують, зокрема, в Китаї, де клонування тварин сягнуло великого прогресу.

Чи проводили в Кореї експерименти над людьми

Замовчування інформації також пов'язане із численними чутками щодо експериментів вчених над людьми. Такі відомості поширювалися про дослідника з Південної Кореї.

У 2005 році йому першому вдалося успішно клонувати собаку, який отримав ім'я Снуппі. Цуценя було породи афганський хорт, із двох ембріонів вдалося вижити саме йому.



У 2005 році в Південній Кореї вдалося успішно клонувати собаку / Фото Sohu

Снуппі не став ізольованим піддослідним, як Доллі, і вів щасливе життя звичайного собаки. Після цього експерименту науковець звільнився з Сеульського університету, де проводив досліди, а в науковому середовищі почали подейкувати, що він зайнявся власними дослідженнями людських ембріонів.

До теми У Польщі екссенатора судитимуть за знущання з собаки

Такі свідчення підняли хвилю обурення, але офіційного підтвердження чуток не було. Окрім Доллі і Снуппі, вчені успішно клонували ще низку тварин:

корову;

козла;

кішку;

кролика;

бика;

оленя;

тхора;

і навіть верблюда, а точніше верблюдицю Інджаз.

Клонування верблюдів в ОАЕ

Клонування верблюдиці вдалося провести в Дубайському Центрі репродукції верблюдів. Вона з'явилася на світ 8 квітня 2009 року, а клітини яєчників для її створення було взято із заморожених у рідкому азоті клітин верблюдиці вбитої ще у 2005 році.

Після народження Інджаз її ДНК ідентичність із донором була доведена у лабораторії, що дуже потішило причетних до цієї справи науковців.



Клонування Інджаз провели в Дубайському Центрі репродукції верблюдів / Фото Noori Tribe

Наразі в Об'єднаних Арабських Еміратах доволі популярними і прибутковими є перегони верблюдів. Так у бізнесменів з'явилася можливість клонувати породистих верблюдів, які вже стали чемпіонами у цьому виді спорту.

З того часу клонування цих тварин в ОАЕ вдосконалюють і проводять все частіше.

Прибуткова ланка "дублювання"

Наразі клонування тварин вже не є чимось фантастичним.

У США вчені-генетики зробили такий спосіб розмноження своєрідним бізнесом. Заможні власники тварин готові платити чималі кошти за можливість клонувати свого померлого домашнього улюбленця.

Цікаво Кіт-вампір: генетична мутація зробила його знаменитим – фото та відео

Ще однією прибутковою ланкою у цій сфері є дублювання породистих тварин, які також користуються тут неабиякою популярністю.