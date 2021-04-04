Польська прокуратура висунула обвинувачення 61-річному колишньому сенатору. Його підозрюють у жорстокому знущанні з собаки, в результаті чого тварина померла.

Деталі вчинку політика

За даними слідства, чиновник прив'язав собаку мотузкою до автомобіля і поїхав, тягнучи тварину за собою. У результаті собака задушився.

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Обвинувачення базується на даних відеореєстратора іншого автомобіля. Той їхав за машиною колишнього сенатора.

Що загрожує винуватцю

Тепер політику загрожує до 5 років в'язниці. До речі, звинувачення у жорстокому поводженні з твариною він відкидає. Каже, що сталася випадкова трагедія, а тварин він "любить".

Суд міста Косцєжина Поморського воєводства вирішив не застосовувати щодо чоловіка запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Зловмисник перебуватиме під наглядом поліції.

Зверніть увагу! Іншого домашнього улюбленця чоловіка поліція передала до притулку для тварин.

Що відомо про підозрюваного

За даними видання, ймовірного зловмисника звати Вальдемар. Однак його прізвище не називають.

Упродовж 2015 – 2019 років він був сенатором від панівної партії "Право і Справедливість".

У 2018 році членство в партії сенатора призупинене через його антисемітські дописи в соцмережах.

У 2019 році політика не переобрали до Сенату.

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