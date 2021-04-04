Польская прокуратура выдвинула обвинения 61-летнему бывшему сенатору. Его подозревают в жестоком издевательстве над собакой, в результате чего животное умерло.

Детали поступка политика

По данным следствия, чиновник привязал собаку веревкой к автомобилю и поехал, волоча животное за собой. В результате собака удавилась.

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Обвинение базируется на данных видеорегистратора другого автомобиля. Тот ехал за машиной бывшего сенатора.

Что грозит виновнику

Теперь политику грозит до 5 лет тюрьмы. Кстати, обвинения в жестоком обращении с животным он отвергает. Говорит, что произошла случайная трагедия, а животных он "любит".

Суд города Косцежина Поморского воеводства решил не применять в отношении мужчины меры пресечения в виде временного ареста. Злоумышленник находится под надзором полиции

Обратите внимание! Другого домашнего любимца мужчины полиция передала в приют для животных.

Что известно о подозреваемом

По данным издания, предполагаемого злоумышленника зовут Вальдемар. Однако его фамилия не называется.

В течение 2015 – 2019 годов он был сенатором от правящей партии "Право и Справедливость".

В 2018 году членство в партии сенатора приостановлено за его антисемитские сообщения в соцсетях.

В 2019 году политика не переизбрали в Сенат.

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