В Германии неизвестные расстреляли двух полицейских и скрылись

На западе Германии 31 января неизвестные застрелили двух полицейских из округа Кузель. С места преступления злоумышленники скрылись.

Ужасный инцидент произошел во время обычной остановки транспорта. Стрельба произошла на сельской дороге.

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В Германии застрелили полицейских

Двух полицейских из округа Кузель на западе Германии, застрелили 31 января, примерно в 4:20. После совершения преступления нападавшие скрылись с места инцидента.

Известно, что жертвами стрельбы стали 29-летний полицейский и 24-летняя полицейская.

Правоохранители сообщили, что сейчас ведут поиски преступников и собирают доказательства на месте инцидента. Однако описание злоумышленников, их автомобиля и направление, в котором они скрылись, пока неизвестны.

Единственная информация, которой располагают правоохранители, это то, что по крайней мере один из преступников вооружен.

Стрельба в немецком университете: что известно

В Германии произошла стрельба в университете Гейдельберга. Злоумышленник устроил ее на лекции в аудитории медицинского факультета. Он использовал огнестрельное оружие. В конце концов, направил его на себя и выстрелил.

В результате стрельбы ранение получили четыре человека, их госпитализировали. За жизнь одного человека борются медики.

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