Внаслідок стрілянини поранення отримали четверо людей, їх госпіталізували. За життя однієї особи борються медики.

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Нападник був студентом університету

Зловмисник влаштував стрілянину на лекції в аудиторії медичного факультету, використовував вогнепальну зброю. Зрештою він направив зброю на себе і вистрелив.

За інформацією видання, нападник був студентом відповідного навчального закладу. Хлопець діяв самостійно, без спільників. Мотиви злочину наразі невідомі.

Слідчі зазначили, що напад не пов'язаний з політичними чи релігійними причинами. Територію, де сталася стрілянина, оточила поліція. Водночас до операції залучили спецпризначенців та вертоліт.

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