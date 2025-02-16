Сейчас Россия все еще требует слишком много уступок от Украины или Запада. Это может быть признаком того, что она хочет выиграть время и начать переговоры на более выгодных условиях, передает 24 Канал со ссылкой на BBS News Украина.

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Как в России относятся к переговорам

Журналисты отмечают, что после разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным Дмитрий Песков заявил, что "так или иначе, конечно, Украина будет участвовать в переговорах".

Однако подчеркнул, что в диалоге будет присутствовать "двусторонний российско-американский трек". В российских СМИ это заявление подали, как сигнал о начале процесса окончания войны России с Украиной.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь Путина Песков и министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров делали очень осторожные заявления и такие, що преуменьшают возможные пророссийские изменения в политике Трампа. Тогда как российский диктатор Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США и похвалил его характер.

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России Александр Баунов считает, что такое двойственное отношение Кремля к Трампу может отражать нежелание России однозначно хвалить или критиковать американского лидера до того момента, пока отношения между странами не будут определенными. Он также добавляет, что серьезные уступки Путина по Украине маловероятны.

Отметим, что накануне мирного саммита по Украине в Швейцарии в 2024 году российский диктатор выдвинул требования, которые включат международное признание Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма частью России.

Тогда Путин также заявил, что Киев должен отказаться от заявки на вступление в НАТО и снять санкции. По словам Баунова, такие условия свидетельствуют о переходе к прямым требованиям контроля над Украиной.

В то же время политолог Татьяна Становая предполагает, что реальные условия Путина по переговорам, с возможным участием США, требуют "дружественной" Украины, гарантий ее "незападного развития" и полного отдаления государства от Запада. Вероятнее всего Украина и США не согласятся на это, но Становая говорит, что, похоже, глава Кремля не хочет идти на компромисс.

Она добавляет, что Россия может ждать, пока Украина станет более уязвимой в военном и политическом планах, оказывать давление, а тогда резко улучшить свою переговорную позицию.