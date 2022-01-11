Свою "снайперскую точку" ранее судимый неадекват обустроил в здании напротив. К счастью, в результате его опасных развлечений никто не пострадал.

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Колотил по чужим окнам без мотива

Вызов в полицию поступил от консьержа, который стал свидетелем стрельбы. На место немедленно отправилась следственно-оперативная группа. Она быстро вычислила квартиру, из которой осуществлялись выстрелы, а также установила личность злоумышленника.

Во время общения с ним оказалось, что мужчина нетрезв, к тому же уже имел судимость. 37-летний киевлянин даже не смог объяснить свои действия. В доме стрелка полиция провела обыски и нашла орудие преступления – пневматическую винтовку с патронами.



В результате стрельбы никто не пострадал, но повреждены окна общежития / Фото полиции Киева

Мужчина был нетрезв и не смог объяснить мотивы своего поступка / Фото полиции Киева

Ближайшие годы стрелять не сможет

В конце концов полицейские задержали правонарушителя и объявили о подозрении в хулиганстве с применением оружия. За это мужчина может сесть за решетку на 7 лет. Вскоре его должны взять под стражу.