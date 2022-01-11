Свою "снайперську точку" раніше судимий неадекват облаштував у будівлі навпроти. На щастя, в результаті його небезпечних розваг ніхто не постраждав.

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Гатив по чужих вікнах без мотиву

Виклик до поліції надійшов від консьєржа, який став свідком стрілянини. На місце негайно вирушила слідчо-оперативна група. Вона швидко вирахувала квартиру, з якої здійснювалися постріли, а також встановила особу зловмисника.

Під час спілкування з ним виявилося, що чоловік нетверезий, до того ж уже мав судимість. 37-річний киянин навіть не зміг пояснити свої дії. В оселі стрільця поліція провела обшуки і знайшла знаряддя злочину – пневматичну гвинтівку з набоями.



У результаті стрілянини ніхто не постраждав, але пошкоджені вікна гуртожитку / Фото поліції Києва



Чоловік був нетверезим і не зміг пояснити мотиви свого вчинку / Фото поліції Києва

Найближчі роки стріляти не зможе

Зрештою поліціянти затримали правопорушника й оголосили про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї. За це чоловік може сісти за ґрати на 7 років. Невдовзі його мають взяти під варту.