О драке со стрельбой полицейские узнали от свидетелей происшествия около 22:00 26 декабря. Правоохранители быстро отправились на место происшествия и даже успели задержать владельца оружия.

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Действия мужчины квалифицировали как хулиганство с использованием оружия. Если его вину докажут в суде, ему грозит до 7 лет заключения.

Пришел на помощь и стрелял в воздух

Как выяснили следователи, началось все с того, что мужчины из двух компаний вышли на улицу подышать свежим воздухом.

Возле заведения между ними возникла ссора, во время которой 42-летний житель Мироновки получил удар кулаком по лицу.

Пострадавший побежал внутрь и позвал своих друзей на помощь.

Когда толпа начала драться, один из участников происшествия достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел. Через несколько секунд он выстрелил второй раз, но уже в сторону толпы.

Резиновые пули, к счастью, никого не задели. Однако, согласно закону, использовать травматическое оружие нельзя даже в случае, если оно зарегистрировано. Впрочем, иметь пистолет такого типа могут только правоохранители, депутаты, судьи и журналисты. Кем именно является задержанный, в полиции не рассказали.

Судя по тому, что правоохранители не говорят об открытии производства относительно незаконного хранения оружия, пистолет у злоумышленника был вполне официально. Фигуранта производства задержали в самом ресторане. Вскоре суд будет избирать ему меру пресечения.

Смотрите видео стрельбы возле ресторана на Киевщине: