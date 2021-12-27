Про бійку зі стріляниною поліцейські дізналися від свідків події близько 22:00 26 грудня. Правоохоронці швидко вирушили на місце події та навіть встигли затримати власника зброї.

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Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство з використанням зброї. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Прийшов на допомогу та стріляв у повітря

Як з'ясували слідчі, почалося все з того, що чоловіки з двох компаній вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям.

Біля закладу між ними виникла сварка, під час якої 42-річний мешканець Миронівки отримав удар кулаком по обличчю.

Постраждалий побіг всередину та покликав своїх друзів на допомогу.

Коли натовп почав битися, один з учасників події дістав травматичний пістолет та зробив попереджувальний постріл. Через кілька секунд він вистрелив вдруге, але вже у бік натовпу.

Гумові кулі, на щастя, нікого не зачепили. Однак, згідно з законом, використовувати травматичну зброю не можна навіть у випадку, якщо вона зареєстрована. Втім, мати пістолет такого типу можуть лише правоохоронці, депутати, судді та журналісти. Ким саме є затриманий, у поліції не розповіли.

Судячи з того, що правоохоронці не кажуть про відкриття провадження щодо незаконного зберігання зброї, пістолет у зловмисника був цілком офіційно. Фігуранта провадження затримали у самому ресторані. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

Дивіться відео стрілянини біля ресторану на Київщині: