Впоследствии стало известно, что эта женщина является семейным врачом львовской больницы имени Князя Льва. Домашний любимец сразу умер, и на место вызвали полицию.

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Из темноты раздался выстрел

Об этом инциденте рассказала в сети сразу 2 человека – дочь врача Соломия Ладус и ее сотрудница Руслана Мазур. По их словам, это произошло во время прогулки с собакой в поле.

Галина с дочкой и своим мужем вышли на прогулку, однако в определенный момент из темноты раздался выстрел. Впоследствии уже послышалось скуление, которое прекратилось после второго выстрела.



Ружье, из которого стреляли в собаку / Фото из Фейсбука Solia Ladus

Тогда женщина побежала к собаке, однако злоумышленник якобы начал целиться в нее. Издание dailylviv.com сообщает, что тот опустил ружье только, когда услышал крик мужчины и девушки, которые туда бежали. Следует отметить, что также обнародовали фото с разрешением на оружие, которое имел злоумышленник.

Кроме этого, авторы добавляли к сообщениям фото убитого животного, которое мы не выкладываем по этическим соображениям. Вы можете его просмотреть по этой ссылке. Однако не рекомендуем это делать впечатлительным и несовершеннолетним (18+).



Разрешение на оружие этого мужчины / Фото из Фейсбука Solia Ladus

Призывают не осуждать без фактов

В основном в комментариях к этим статьям писали много оскорблений в сторону мужчины, который убил собаку. Пользователи даже начали предполагать, что тот был пьян. Однако были и те, кто призывали не делать поспешных выводов.

Мол, неизвестно, какие именно были предпосылки такого поступка. Ведь застреленный четвероногий был достаточно большим и мог повести себя агрессивно.

Общение с мужчиной, который якобы убил собаку: смотрите видео

Могут ли за такое наказать

В данный момент правоохранители никак не комментировали это событие. Поэтому неизвестно, открывали ли уголовное производство и как будут квалифицировать дело.

Однако в Уголовном кодексе Украины есть статья о жестоком обращении с животными. Если правоохранители установят, что действия мужчины были безосновательными, ему может грозить до 8 лет заключения.

Заметьте – Главное о зоозащитном законе Украины: смотрите видео

Читайте полный текст сообщения Соломии Ладус:

Просим максимального распространения!

Зашков, Завадов, Зарудцы – будьте осмотрительными и остерегайтесь этой скотины!!

Сегодня убил нашу собачку и покушался ружьем на мою маму.

Пусть этого изверга все знают в лицо!!! Не будьте равнодушны и распространите это сообщение!