Детали стрельбы в Черновцах

Всего нападающий произвел 2 выстрела. Об этом изданию рассказали в полиции.

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Инцидент произошел на стоянке возле супермаркета. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу. Возле его машины были заметны следы крови.

Правоохранители уже установили личности нападавшего и пострадавшего. Место происшествия оцепили.



В Черновцах произошла стрельба / Фото "Чернівецький промінь"



Нападавший выстрелил дважды / Фото "Чернівецький промінь"



На месте происшествия работали правоохранители/ Фото "Чернівецький промінь"

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