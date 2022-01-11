Стрельба возле Кривого Рога произошла ночью 8 января. Однако детали инцидента стали известны только 11 января.

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Обстоятельства происшествия

По информации очевидцев, один из посетителей кафе "Молодость" внезапно начал стрелять из травматического оружия. Замечание владельца проигнорировал и выстрелил в его сторону 5 раз.

Кроме того, он трижды попал в другого посетителя. Пули попали в грудь, палец и область паха.

Псевдожурналист устроил стрельбу в кафе возле Кривого Рога / Фото "Свои"

Пострадавший был срочно доставлен в больницу. Врачам пришлось ампутировать ему часть пальца.

Задержание псевдожурналиста

После стрельбы виновник происшествия закрылся в машине и сидел там до прибытия полиции. Его еле обезоружили.

Даже при задержании мужчина продолжал угрожать местным. Одному из них пообещал переломать конечности.

Интересно. Местные журналисты выяснили, что владелец кафе, где произошла стрельба, не хотел предоставлять полиции записи с видеокамер. Ему якобы угрожали родственники задержанного.

У стрелка нашли удостоверение журналиста издания "Время аналитики". В открытых источниках информации о таком медиа нет, хотя само название зарегистрировали в Киеве в 2020 году.

По факту нанесения легких телесных повреждений в полиции возбуждено уголовное производство. Пистолет у нападавшего изъяли.