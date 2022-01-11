Стрілянина біля Кривого Рогу сталася вночі 8 січня. Однак деталі інциденту стали відомі лише 11 січня.
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Обставини події
За інформацією очевидців, один із відвідувачів кафе "Молодість" раптово почав стріляти з травматичної зброї. Зауваження власника проігнорував та вистрелив у його бік 5 разів.
Окрім цього, він тричі потрапив у іншого відвідувача. Кулі вцілили у груди, палець та область паху.
Псевдожурналіст влаштував стрілянину в кафе біля Кривого Рогу / Фото "Свои"
Постраждалого терміново доставили до лікарні. Лікарям довелося ампутувати йому частину пальця.
Затримання псевдожурналіста
Після стрілянини, винуватець події закрився в машині й сидів там до прибуття поліції. Його ледве обеззброїли.
Навіть під час затримання чоловік продовжував погрожувати місцевим. Одному з них пообіцяв переламати кінцівки.
У стрільця знайшли посвідчення журналіста видання "Час аналітики". У відкритих джерелах інформації про таке медіа немає, хоч саму назву зареєстрували у Києві 2020 року.
За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень у поліції відкрили кримінальне провадження. Пістолет у нападника вилучили.