За кілька секунд російська ракета влучила у кухню, де стояла мама хлопчика. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання "Рудана".

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Як хлопчик врятував сім'ю за мить до влучання ракети

Сім'я 11-річного Платона мешкала у квартирі на 5 поверсі будинку, в який 11 листопада влучила російська ракета. Після удару від квартири криворізької тренерки з акробатики Ірини Шкрябинець нині залишилися лише руїни. Росіяни влучили ракетою у кухню на 5 поверсі, де за мить до удару була мати двох дітей.

Під час спілкування з журналістами 11-річний Платон розповів про пережитий жах. Так, зранку 11 листопада хлопчик був у своїй кімнаті. Коли пролунав сигнал тривоги, то Платон прочитав, що російська ракета летить на Кривий Ріг.

Я почитав, що летить на Кривий Ріг і треба "кабанчиком – в укриття" Я мамі й сестрі закричав: "Швидко в укриття!". Вони зайшли в коридор неохоче, не кваплячись – а за 30 секунд зверху на нас посипалося каміння. Ми побачили, що даху немає. Плита вже падала на нас, але її спинила шафа. Згодом ми почули, як хтось гукає: "Є живі?" Ми відповіли: "Є",

– тремтячим голосом пригадує Платон.

Згодом на місце приїхав схвильований тато. Він хотів врятувати свою родину, видершись до них по руїнах, проте рідні кричали йому, щоб той не ліз, адже у будь-який момент все може обвалитися.

Через деякий час прийшли рятувальники, які спочатку спустили сестру, потім – Платона, а третьою зі зруйнованого поверху врятували жінку. Хлопчик говорить, що у 2022 році сім'я постійно спускалася в укриття, а після – перестала це робити. За словами Платона, зранку 11 листопада у нього було передчуття, що щось може статися.

Цього дня у мене було передчуття, що щось станеться. Після вибуху були іскри, але не було диму. Ми стояли в коридорі, а над дверима висіла ікона. Ми не впали донизу, так і залишилися на 5-му поверсі. Пилюка була така, що нічим дихати. На відео, яке ви бачили, – я і моя сестра в окулярах. Я не плакав, але хочеться плакати. Мене ще трусить і зараз. Думаєш, що це все, тебе більше може не бути. Дуже страшно,

– зізнався Платон.

Нині хлопчик перебуває на лікуванні. Лікарі провели всі необхідні обстеження, й, на щастя, він не має серйозних травм. Проте Платон продовжує отримувати терапевтичне лікування та отримає психологічну допомогу. Сім'я ж, яка залишилася без житла, нині живе у бабусі.