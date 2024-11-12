Через несколько секунд российская ракета попала в кухню., где стояла мать мальчика. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное издание "Рудана".

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Как мальчик спас семью за мгновение до попадания ракеты

Семья 11-летнего Платона жила в квартире на 5 этаже дома, в который 11 ноября попала российская ракета. После удара от квартиры криворожской тренера по акробатике Ирины Шкрябинец сейчас остались только руины. Россияне попали ракетой в кухню на 5 этаже, где через мгновение до удара была мать двоих детей.

Во время общения с журналистами 11-летний Платон рассказал о пережитом ужасе. Да, утром 11 ноября мальчик находился в своей комнате. Когда раздался сигнал тревоги, то Платон прочитал, что российская ракета летит на Кривой Рог.

Я почитал, что летит на Кривой Рог и надо "кабанчиком"– в укрытие" Я маме и сестре закричал: "Быстро в укрытие!". Они вошли в коридор неохотно, не торопясь– а через 30 секунд сверху на нас посыпались камни. Мы увидели, что крыши нет. Плита уже падала на нас, но ее остановил шкаф. Впоследствии мы услышали, как кто-то кричит: "Есть живые?" Мы ответили: "Есть",

– дрожащим голосом вспоминает Платон.

Впоследствии на место приехал взволнованный отец. Он хотел спасти свою семью, взобравшись к ним по руинам, однако родные кричали ему, чтобы тот не лез, ведь в любой момент все может обрушиться.

Через некоторое время пришли спасатели, которые сначала спустили сестру, потом– Платона, а третьей с разрушенного этажа спасли женщину. Мальчик говорит, что в 2022 году семья постоянно спускалась в укрытие., а после– перестала это делать. По словам Платона, утром 11 ноября у него было предчувствие, что-то может произойти.

В этот день у меня было предчувствие, что-то произойдет. После взрыва были искры, но не было дыма. Мы стояли в коридоре, а над дверью висела икона. Мы не упали вниз, так и остались на 5 этаже. Пыль была такая, что нечем дышать. На видео, какое вы видели, – я и моя сестра в очках. Я не плакал, но хочется плакать. Меня еще трясет и сейчас. Думаешь, что это все, тебя больше не может быть. Очень страшно,

– признался Платон.

В настоящее время мальчик находится в лечении. Врачи провели все необходимые обследования, и, к счастью, у него нет серьезных травм. Тем не менее, Платон продолжает получать терапевтическое лечение и получит психологическую помощь. Семья же, которая осталась без жилья, ныне живет у бабушки.