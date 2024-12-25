Незадолго до 06:00 Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. Первые взрывы прогремели в Харькове. Враг ударил по городу баллистику из Белгородщины. Потом громко стало и в других городах. Противник избивал по населенным пунктам крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, передает 24 Канал.

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Взрывы в Кривом Роге

Около 07:09 Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Кривого Рога. Впоследствии у городов раздались взрывы.

Большое количество взрывов прогремело и в Днепре. Их было не менее 12. Также оккупанты били ракетами по Кременчугу.

Кроме того, враг атаковал и западные регионы. Взрывы гримели в Ивано-Франковске и Бурштине, де находится одноимення ТЕС. Министр енергетики Герман Галущенко отметил, что противник нацелился на обьекты енергетической инфраструктуры.