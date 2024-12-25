В связи с масштабной ракетной атакой на Украину введены меры ограничения потребления электроэнергии.
Графики применения отключений в вашем регионе – узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго
В Киеве и нескольких областях Украины начались отключения света. В Укрэнерго рассказали, с чем это связано.
В связи с масштабной ракетной атакой на Украину введены меры ограничения потребления электроэнергии.
Графики применения отключений в вашем регионе – узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго