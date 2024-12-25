Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Враг атакует Днепр

На рассвете 25 декабря российская армия запустила по территории Украины ракеты различных типов. Под прицелом врага оказывалась Днепропетровщина.

Так, Воздушные силы и мониторинговые телеграм-каналы предупреждали о движении ракет на Днепр. Около 06:32 в городе прогремели взрывы.

Через несколько минут, около 06:38 в Днепре прогремели повторные взрывы.

В сети сообщают, что после взрывов в Днепре частично исчезло электроснабжение. Однако стоит отметить, что в Украине начали превентивно выключать электроснабжение. Укрэнерго прибегает к таким мерам, ведь Россия целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре.

Превентивные отключения света помогают минимизировать последствия для энергосистемы. Так, отключения в Днепре могут быть связаны и с графиками ограничения потребителей.

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В 06:59 в Днепре уже в третий раз прозвучали взрывы. По информации мониторинговых ресурсов, оккупанты терроризируют Днепропетровскую область крылатыми ракетами.

Сейчас местные власти не сообщали о разрушениях, жертв или пострадавших в Днепре.

Россия терроризирует Днепропетровскую область

Во время массированной атаки взрывы раздавались не только в Днепре, но и в Днепропетровской области. Так, о взрывах сообщали в городе Самар и Каменское.

Около 07:11 взрывы также прогремели в Кривом Роге.

Взрывы прогремели в Кременчуге

Под вражеским ударом оказался также Кременчуг. Воздушные силы и телеграм-каналы сообщали о движении ракет в направлении Полтавщины. Около 06:39 в Кременчуге прогремели взрывы.

Как пишут в сети, враг мог запустить по городу баллистические ракеты. Впрочем, официальная информация о количестве и типе ракет будет уже после отбоя от Воздушных сил.