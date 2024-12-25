Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

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Враг цинично бьет по энергетике

Россия не меняет тактики своих атак и в очередной раз пытается нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины. Галущенко сообщил, что сейчас специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеского террора на энергообъекты.

Враг снова массированно атакует энергетику. Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы,

– сообщил Галущенко.

Министр добавил, что как только будет позволять ситуация безопасности, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения.

Напомним, что ранее Украине начали превентивно выключать свет. Об экстренных отключениях сообщали в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в Николаевской области облэнерго уже ввел в действие графики ограничения потребителей. Как сообщает облэнерго, пока обесточены 3 очереди.