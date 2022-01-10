На место происшествия вызвали правоохранителей. Они установили, что по машине автошколы стреляли из пневматического оружия.

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Парни стреляли по авто

Свидетели сообщили, что стрелками были двое парней. На вид им по 15 или 16 лет.



В Кривом Роге подростки обстреляли автомобиль / Фото "Свои"

После обстрела авто, они скрылись в направлении 173 квартала. По неподтвержденной информации, в полиции уже нашли виновников происшествия в Кривом Роге и установили их личности.



Несовершеннолетние скрылись с места происшествия / Фото "Свои"

Известно также, что пули из пневмата попали в стекло возле заднего пассажирского сиденья. О пострадавших в инциденте не сообщали.

Задержание стрелка в Вишневом

Красноречивый случай с использованием огнестрельного оружия произошел возле Киева. Неизвестный решил пострелять в сторону людей и закрылся в квартире.

Силовики взяли помещение штурмом. Пока неизвестно, были ли пострадавшие в результате стрельбы и чем руководствовался житель Вишневого.

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