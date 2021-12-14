Мужчина открыл огонь около 12 часов. Правоохранители немедленно начали спецоперацию и штурмом взяли квартиру, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
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Что известно о стрельбе
Злоумышленника задержали. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, а также какие мотивы были у стрелка. Полицейские обещают рассказать обо всех деталях позднее.
Смотрите видео, как силовики штурмовали квартиру:
Силовики задержали мужчину / Фото из фейсбука Андрея Небитова
На Оболони мужчина стрелял среди улицы
В Оболонском районе Киева в начале ноября задержали 33-летнего мужчину, устроившего стрельбу прямо среди улицы. Опасной проделкой он изрядно испугал прохожих.
Мужчина трижды выстрелил в воздух и дважды – в землю. За хулиганство его могут упечь в тюрьму на 7 лет.
Текст поста Андрея Небитова:
Внимание! Только что состоялась спецоперация по задержанию вооруженного злоумышленника в Вишневом.
Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки. Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры. Злоумышленник задержан.
Подробности позднее.